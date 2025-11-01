Le groupe de l’OM contre Auxerre avec plusieurs absents et une convocation surprise

Heureusement pour l’OM, certains piliers répondent présents. Geronimo Rulli, Nayef Aguerd, Matt O’Riley ou encore Pierre-Emerick Aubameyang participent au déplacement. Mason Greenwood et Arthur Vermeeren accompagnent eux aussi le groupe. Ce mélange de profils expérimentés et de jeunes joueurs revêt une importance capitale dans une période où l’identité collective vacille.

Pour De Zerbi, ce match peut réamorcer le moteur olympien. Il s'appuie sur la polyvalence de ses milieux, la capacité d’Aubameyang à faire briller ses partenaires et l'énergie de joueurs comme Bakola ou Mmadi pour tenter de faire vaciller Auxerre. Le coach ne veut pas voir son équipe sortir du top du classement si tôt dans la saison.

En face, l'AJ Auxerre patauge, classée 17ᵉ et relégable avec seulement 7 points. Cinq matchs sans victoire, quatre défaites sur cette période, et un public qui gronde. Un adversaire en quête de souffle, mais ce genre de duel piège l’OM trop souvent par le passé. Le piège se tend une nouvelle fois.