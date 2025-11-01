Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille pose ses valises dans l’Yonne avec une obligation claire : repartir avec trois points. La rencontre face à l’AJ Auxerre (21h05) compte pour la 11ᵉ journée de Ligue 1, et après trois sorties sans victoire, le club phocéen ne peut plus se contenter d’excuses. Entre forfaits confirmés, retour de cadres et l’apparition d’un jeune défenseur fraîchement arrivé cet été, le coach Roberto De Zerbi compose avec un effectif sectionné par les absences mais gonflé d’envie. L’enjeu : rester dans le sillage du PSG et stopper l’enrayement récent.
Le groupe de l’OM contre Auxerre avec plusieurs absents et une convocation surprise
- AFP
Pression maximale après une série inquiétante
La semaine des Marseillais n’a rien eu d’un long fleuve tranquille. Battus deux fois de suite, d’abord par le Sporting (2-1) en Ligue des champions puis par le RC Lens (2-1) en Ligue 1, ils ont encore fléchi en milieu de semaine au Vélodrome en concédant un nul amer contre Angers (2-2) toujours en Championnat. Trois résultats qui alourdissent l’atmosphère autour de l’équipe. De Zerbi réclame plus de caractère, plus de sang-froid dans les moments chauds et un collectif enfin tranchant sur 90 minutes. Ce déplacement à l’Abbé-Deschamps tombe donc à un moment où le club n’a pas le luxe de tergiverser.
- AFP
Un groupe remodelé et une surprise de taille
Vingt-et-un joueurs entreprennent ce voyage vers Auxerre. Et parmi eux, une petite curiosité attire l’attention : Pladi N’Zinga Pambani, jeune défenseur central de 18 ans arrivé en provenance de Montpellier cet été. Une convocation qui illustre la confiance accordée à la jeunesse par De Zerbi. Le technicien italien l'avait évoqué vendredi, sa formation veut piocher dans ses forces vives pour accompagner les cadres.
À l’inverse, plusieurs absences pèsent lourd. Leonardo Balerdi et Timothy Weah ne figurent pas dans la liste, le coach ayant confirmé qu’ils restent à l’infirmerie. Geoffrey Kondogbia, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri manquent également à l’appel. Quant à Bilal Nadir, victime d’un malaise contre Angers, il ne joue pas cette rencontre par mesure de précaution même si son état rassure le staff.
- AFP
Des cadres toujours présents malgré les turbulences
Heureusement pour l’OM, certains piliers répondent présents. Geronimo Rulli, Nayef Aguerd, Matt O’Riley ou encore Pierre-Emerick Aubameyang participent au déplacement. Mason Greenwood et Arthur Vermeeren accompagnent eux aussi le groupe. Ce mélange de profils expérimentés et de jeunes joueurs revêt une importance capitale dans une période où l’identité collective vacille.
Pour De Zerbi, ce match peut réamorcer le moteur olympien. Il s'appuie sur la polyvalence de ses milieux, la capacité d’Aubameyang à faire briller ses partenaires et l'énergie de joueurs comme Bakola ou Mmadi pour tenter de faire vaciller Auxerre. Le coach ne veut pas voir son équipe sortir du top du classement si tôt dans la saison.
En face, l'AJ Auxerre patauge, classée 17ᵉ et relégable avec seulement 7 points. Cinq matchs sans victoire, quatre défaites sur cette période, et un public qui gronde. Un adversaire en quête de souffle, mais ce genre de duel piège l’OM trop souvent par le passé. Le piège se tend une nouvelle fois.
Le groupe de l’OM contre Auxerre :
Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot
Défenseurs : Aguerd, Egan-Riley, Garcia, Lirola, Murillo, Palmieri, Pambani, Pavard
Milieux : Bakola, Gomes, Højbjerg, Mmadi, O'Riley, Vermeeren
Attaquants : Aubameyang, Greenwood, Paixão, Vaz