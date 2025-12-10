La dernière ligne droite de la phase de ligue approche, et le PSG s’apprête à vivre une soirée qui peut installer l’équipe dans un fauteuil confortable pour la suite de la Ligue des champions. Après une prestation totalement débridée contre Tottenham, conclue sur un large 5-3, les Parisiens prennent la route du Pays basque avec l’idée de frapper un grand coup. Le déplacement à Bilbao n’a rien d’une formalité, pourtant l’enjeu donne un relief particulier à cette sixième journée. Le club de la capitale française tient une occasion en or : décrocher sa qualification avant même d’aborder les deux dernières rencontres de cette phase.
Ligue des champions : le PSG qualifié dès ce mercredi face à Bilbao si...
- AFP
Le PSG arrive lancé et peut valider sa qualification dès ce soir
Le PSG ne manque pas de confiance au moment de rejoindre San Mamés. Une seule défaite en cinq matchs dans cette phase de ligue, un classement solide où Paris apparaît quatrième, et une dynamique encourageante après la victoire contre Tottenham : les signaux sont enfin plus stables que lors des semaines précédentes. Si les joueurs de Luis Enrique remportent ce duel contre l’Athletic Bilbao, ils grimperont au niveau d’Arsenal et du Bayern Munich. Cette victoire assurerait au minimum un billet pour les barrages, tout en laissant deux matchs encore à disputer.
Avec ces trois points, Paris franchirait un cap symbolique. Les coéquipiers de Joao Neves pourraient même dépasser ou égaler dès ce mercredi soir leur total de points acquis lors de la saison dernière, où l’équipe avait vécu une campagne plus chaotique. À Stuttgart, les Parisiens avaient dû attendre la dernière journée pour valider leur place en barrages, terminant quinzièmes avec 13 unités. Cette année, la trajectoire peut être tout autre.
- AFP
Un nul laisse encore de la marge, mais complique la mission Top 8
Si Paris ressort de Bilbao avec un partage des points, il gardera clairement une voie ouverte vers la qualification. Les deux rendez-vous restants - contre le Sporting Portugal puis Newcastle - offriront encore des opportunités. Toutefois, même trois nuls consécutifs pourraient suffire pour accrocher les barrages, mais Paris ne contrôlerait plus son destin. Les résultats des autres matchs risqueraient alors d’avoir un poids important dans les derniers calculs.
Le véritable objectif reste toutefois ailleurs : intégrer le Top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes. Luis Enrique le sait, et l’effectif aussi. L’erreur n’est plus vraiment permise si Paris vise ce raccourci.
- AFP
Une défaite n’enterrerait rien : la suite se jouerait sur les deux derniers matchs
Un faux pas à Bilbao ce mercredi soir ne lancerait pas une catastrophe immédiate. Le Paris Saint-Germain devrait simplement gagner au moins une des deux parties restantes pour éviter de basculer dans un scénario sous tension. Une victoire des Rouge et Bleu suffirait à ne pas dépendre de quiconque. Deux matchs, deux chances : le PSG garderait les cartes en main.
- AFP
OM et Monaco dans une zone bien plus délicate
Pendant que Paris avance, deux autres clubs français respirent beaucoup moins. L’OM et Monaco s’accrochent chacun à leurs neuf points, mais n’ont pratiquement plus de marge. L’ASM, victorieuse 1-0 face à Galatasaray, doit désormais aller au Bernabéu. Une défaite en Espagne obligerait Monaco à gagner contre la Juventus, sous peine de tout compromettre.
Marseille se retrouve dans la même tension. Après un succès laborieux contre l’Union Saint-Gilloise (3-2), les Olympiens doivent encore croiser Liverpool puis le Club Bruges lors des deux dernières journées. Un programme qui ne pardonne aucune approximation. Pour l’heure, l’OM et Monaco ont redonné espoir à la France dans l’indice UEFA.