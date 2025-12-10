Ligue des champions : le PSG qualifié dès ce mercredi face à Bilbao si...

Le PSG ne manque pas de confiance au moment de rejoindre San Mamés. Une seule défaite en cinq matchs dans cette phase de ligue, un classement solide où Paris apparaît quatrième, et une dynamique encourageante après la victoire contre Tottenham : les signaux sont enfin plus stables que lors des semaines précédentes. Si les joueurs de Luis Enrique remportent ce duel contre l’Athletic Bilbao, ils grimperont au niveau d’Arsenal et du Bayern Munich. Cette victoire assurerait au minimum un billet pour les barrages, tout en laissant deux matchs encore à disputer.

Avec ces trois points, Paris franchirait un cap symbolique. Les coéquipiers de Joao Neves pourraient même dépasser ou égaler dès ce mercredi soir leur total de points acquis lors de la saison dernière, où l’équipe avait vécu une campagne plus chaotique. À Stuttgart, les Parisiens avaient dû attendre la dernière journée pour valider leur place en barrages, terminant quinzièmes avec 13 unités. Cette année, la trajectoire peut être tout autre.