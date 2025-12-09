À la veille d’un déplacement déterminant à San Mamés pour défier l’Athletic Bilbao, le Paris Saint-Germain avance avec un groupe diminué et une multitude de questions tactiques. Luis Enrique, contraint d’innover face à une série d’absences majeures, doit arrêter des choix qui pèseront lourd dans la 6e journée de Ligue des Champions. Entre incertitudes physiques, retours à gérer avec prudence et équilibres à préserver, le technicien espagnol prépare une rencontre qui pourrait conforter le PSG (3e, 12 pts) dans le Top 8 européen.
Athletic Bilbao - PSG, les choix forts de Luis Enrique
- AFP
Luis Enrique contraint d’innover dans son onze
À un jour de ce choc européen, Luis Enrique sait déjà qu’il devra composer sans plusieurs cadres indispensables, ce qui donne à l’avant-match un parfum d’urgence maîtrisée. Avec un groupe de seulement 19 joueurs, l’entraîneur parisien doit faire face aux forfaits conjoints de Lucas Chevalier, Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez (suspendu). Dans ce contexte, l’une de ses décisions les plus évidentes concerne le poste de gardien où Matvey Safonov, auteur d’une prestation convaincante contre Rennes (5-0), devrait logiquement enchaîner. Luis Enrique devrait ensuite placer Warren Zaïre-Emery sur le flanc droit, un choix déjà envisagé lors des derniers entraînements.
Pour Luis Enrique, la principale interrogation réside cependant dans la structuration de l’axe défensif et du côté gauche, où les retours de Nuno Mendes et Ilya Zabarnyi nécessitent une évaluation minutieuse. Si le technicien souhaite conserver les repères récents, Marquinhos et Willian Pacho formeront la charnière, mais le statut de Mendes reste incertain. La capacité du Portugais à démarrer influencera l’ensemble du dispositif, obligeant Luis Enrique à anticiper plusieurs scénarios. Face à Bilbao (28e, 4 pts), qui impose un défi physique conséquent, toute approximation pourrait coûter cher.
- AFP
Nuno Mendes, la grosse incertitude de Luis Enrique
Si Nuno Mendes ne peut pas débuter, Luis Enrique pourrait repositionner Willian Pacho en latéral gauche, une solution testée en interne pour répondre à l’urgence. Ce choix impliquerait l’intégration de Zabarnyi dans l’axe, bien que son état physique et sa récente indisposition interrogent. Une inconnue demeure : acceptera-t-il d’évoluer devant Safonov, le gardien russe, après avoir été officiellement malade samedi ? La question est légitime, et Luis Enrique devra s’assurer de la pleine disponibilité du joueur avant de trancher. Une troisième possibilité existe : maintenir la charnière Marquinhos - Pacho et installer João Neves en latéral gauche, un rôle qu’il a déjà assumé à Toulouse ou Monaco la saison passée.
Pour Luis Enrique, le milieu de terrain représente une zone moins sujette à débat. Vitinha devrait occuper le poste de sentinelle, tandis que Fabian Ruiz retrouvera sa place de relayeur gauche après avoir été préservé lors du dernier match. Mais tout dépendra du positionnement de Neves : s’il glisse en défense, Luis Enrique devra choisir entre Lee Kang-in et Senny Mayulu pour compléter l’entrejeu. Les deux joueurs, polyvalents, postulent aussi pour une présence offensive dans un match où la mobilité et la créativité seront essentielles.
- AFP
Les options du PSG en attaque
Devant, Luis Enrique devra également composer avec les retours progressifs et la gestion minutieuse de ses joueurs offensifs. Désiré Doué, revenu après six semaines d’absence, a retrouvé de bonnes sensations, mais son entraîneur ne souhaite pas précipiter les choses. Dans cette logique, il devrait débuter sur le banc, une décision prudente mais cohérente. Luis Enrique pourrait ainsi faire confiance à Bradley Barcola sur le côté droit, tandis que Khvicha Kvaratskhelia occuperait le flanc gauche. Pour le poste axial, l’Espagnol hésite entre un rôle de faux neuf confié à Mayulu ou une titularisation de Lee Kang-in.
La compo probable du PSG contre Bilbao
Safonov - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes (ou Zabarnyi) - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Mayulu (ou Lee), Kvaratskhelia.