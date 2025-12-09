Athletic Bilbao - PSG, les choix forts de Luis Enrique

À un jour de ce choc européen, Luis Enrique sait déjà qu’il devra composer sans plusieurs cadres indispensables, ce qui donne à l’avant-match un parfum d’urgence maîtrisée. Avec un groupe de seulement 19 joueurs, l’entraîneur parisien doit faire face aux forfaits conjoints de Lucas Chevalier, Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez (suspendu). Dans ce contexte, l’une de ses décisions les plus évidentes concerne le poste de gardien où Matvey Safonov, auteur d’une prestation convaincante contre Rennes (5-0), devrait logiquement enchaîner. Luis Enrique devrait ensuite placer Warren Zaïre-Emery sur le flanc droit, un choix déjà envisagé lors des derniers entraînements.

Pour Luis Enrique, la principale interrogation réside cependant dans la structuration de l’axe défensif et du côté gauche, où les retours de Nuno Mendes et Ilya Zabarnyi nécessitent une évaluation minutieuse. Si le technicien souhaite conserver les repères récents, Marquinhos et Willian Pacho formeront la charnière, mais le statut de Mendes reste incertain. La capacité du Portugais à démarrer influencera l’ensemble du dispositif, obligeant Luis Enrique à anticiper plusieurs scénarios. Face à Bilbao (28e, 4 pts), qui impose un défi physique conséquent, toute approximation pourrait coûter cher.