Le Paris Saint-Germain recevait Tottenham, mercredi soir, à l’occasion de la cinquième journée de Ligue des Champions. Un choc d’anthologie qui aura tenu ses promesses et tourner à l’avantage des Parisiens qui se relancent dans la compétition.
Vitinha phénoménal, le PSG déroule face à Tottenham (5-3)
Tottenham clinique, Paris à réaction
Le PSG paraissait hésitant dans ses intentions dès les premières minutes face à Tottenham, ce soir. Ce dont les Spurs vont profiter pour se montrer dangereux dans la surface parisienne. C’est toutefois Paris qui allumait la première mèche avec une frappe puissante de Fabian Ruiz qui frôlait le poteau de Guglielmo Vicario (9e). Mais malgré une domination dans le jeu, le PSG reculait et permettait à Tottenham de menacer les buts de Lucas Chevalier. Le gardien français n’était toutefois pas inquiété par la frappe trop molle de Lucas Bergvall (11e).
Les hommes de Luis Enrique mettaient enfin les pieds sur le ballon et Khvicha Kvaratskhelia manquait le cadre (18e) avant que Warren Zaire-Emery ne bute sur Vicario (21e). Mais c'étaient finalement les Anglais qui ouvraient le score. Trouvé sur un centre de la droite, Randal Kolo Muani remisait pour Richarlison qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (0-1, 35e). Un but qui réveillait les Parisiens qui allaient combler le retard avant la pause. Servi par Quentin Ndjantou, Vitinha armait une frappe surpuissante qui ne laissait aucune chance à Vicario (1-1, 45e).
Le PSG renverse les Spurs
Au retour des vestiaires, Tottenham refroidissait rapidement le Parc des Princes avec Kolo Muani qui profitait d’un renvoi de la défense pour redonner l’avantage aux siens d’une volée rageante (1-2, 50e). Mais les Spurs ne conservaient pas, non plus, cet avantage pendant longtemps. C’est encore Vitinha, décalé par Kvaratskhelia, qui fixait la défense avant d’enrouler sa frappe dans le petit filet opposé (2-2, 53e).
Double buteur, le Portugais se muait en passeur pour Fabian Ruiz qui ajustait Vicario d’un parfait plat du pied (3-2, 59e). Le PSG gagnait en confiance et corsait l’addition dans la foulée. Alors que le ballon trainait dans la surface après un corner, Willian Pacho se muait en renard de surface pour surprendre le gardien italien (4-2, 65e).
Le PSG enterre les espoirs de Tottenham
Cependant, les locaux tombaient dans un excès de confiance et une erreur de Vitinha profitait à Kolo Muani qui allait tromper Chevalier pour relancer le suspense (4-3, 73e). Un suspense qui ne durait pas puisque Vitinha profitait d’un penalty pour s’offrir un triplé et permettre à Paris de prendre le large à nouveau (5-3, 76e). Les Spurs tentaient le tout pour le tout, mais se heurtaient à une défense parisienne de mieux en mieux concentrée dans le match.
Seule tache noire au tableau parisien, le carton rouge de Lucas Hernandez pour une faute grossière sur Xavi Simons (90e+3). Un fait de jeu anecdotique puisque le PSG validait bien sa quatrième victoire de la saison en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain (3e, 12 pts) se relance ainsi et monte sur le podium pendant que Tottenham (15e, 6 pts) perd de nouveaux précieux points.