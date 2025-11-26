Vitinha phénoménal, le PSG déroule face à Tottenham (5-3)

Le PSG paraissait hésitant dans ses intentions dès les premières minutes face à Tottenham, ce soir. Ce dont les Spurs vont profiter pour se montrer dangereux dans la surface parisienne. C’est toutefois Paris qui allumait la première mèche avec une frappe puissante de Fabian Ruiz qui frôlait le poteau de Guglielmo Vicario (9e). Mais malgré une domination dans le jeu, le PSG reculait et permettait à Tottenham de menacer les buts de Lucas Chevalier. Le gardien français n’était toutefois pas inquiété par la frappe trop molle de Lucas Bergvall (11e).

Les hommes de Luis Enrique mettaient enfin les pieds sur le ballon et Khvicha Kvaratskhelia manquait le cadre (18e) avant que Warren Zaire-Emery ne bute sur Vicario (21e). Mais c'étaient finalement les Anglais qui ouvraient le score. Trouvé sur un centre de la droite, Randal Kolo Muani remisait pour Richarlison qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (0-1, 35e). Un but qui réveillait les Parisiens qui allaient combler le retard avant la pause. Servi par Quentin Ndjantou, Vitinha armait une frappe surpuissante qui ne laissait aucune chance à Vicario (1-1, 45e).