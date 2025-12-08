Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un déplacement périlleux qui attend le Paris Saint-Germain ce mercredi soir. Solides deuxièmes de la phase de ligue, les champions d'Europe se rendent dans la "cathédrale" de San Mamés pour défier l'Athletic Bilbao. Si le PSG semble intouchable offensivement après son carton contre Rennes (5-0), le véritable défi se situe derrière : Luis Enrique doit résoudre un casse-tête défensif inédit pour contenir la furia basque.

Une défense parisienne décimée et à réinventer

C'est le sujet qui inquiète : qui jouera en défense ? Avec Lucas Hernandez suspendu, Achraf Hakimi blessé et Nuno Mendes incertain, les couloirs parisiens sont dégarnis. L'entraîneur espagnol va devoir improviser, peut-être en lançant des jeunes ou en repositionnant des cadres. Une fragilité potentielle aggravée par l'absence probable d'Ousmane Dembélé, malade, et l'incertitude autour du gardien Lucas Chevalier. Heureusement, le retour de Désiré Doué offre une option offensive supplémentaire.

Bilbao, le couteau sous la gorge

En face, l'Athletic Bilbao n'a plus le choix. 27èmes au classement, les Basques sont virtuellement éliminés et doivent impérativement l'emporter pour espérer accrocher les barrages. Galvanisés par leur récente victoire de prestige face à l'Atlético Madrid, les hommes d'Ernesto Valverde compteront sur leur public bouillant pour bousculer le géant parisien. Mais eux aussi devront composer sans leur patron défensif, Aymeric Laporte, blessé.

Un test de caractère pour le champion

Ce match est donc un test de caractère pour Paris. Face à une équipe qui joue sa vie européenne et dans une ambiance hostile, le PSG devra montrer qu'il sait toujours s'adapter et souffrir. Une victoire rapprocherait considérablement les Parisiens d'une qualification directe pour les huitièmes, confirmant leur statut de favori malgré les vents contraires.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'Athletic Bilbao

Bilbao doit composer avec une défense décimée. Aitor Paredes est suspendu, tandis que Yeray Álvarez purge toujours sa longue sanction liée à un contrôle antidopage. L’infirmerie reste bien remplie avec Robert Navarro, Beñat Prados, Unai Egiluz, Maroan Sannadi et Iñaki Williams, tous indisponibles. Aymeric Laporte s’ajoute à la liste après sa blessure contre l’Atlético, un coup dur supplémentaire pour Ernesto Valverde. En attaque, Nico Williams sera bien présent et demeure l’arme la plus dangereuse des Basques avant la réception du PSG.

Infos sur l'équipe du Paris Saint-Germain

Le PSG se déplace à Bilbao avec plusieurs incertitudes majeures. Lucas Hernandez est suspendu après son expulsion contre Tottenham, tandis qu’Achraf Hakimi demeure indisponible. Lucas Chevalier, toujours touché à la cheville, risque de déclarer forfait : Matvey Safonov devrait donc enchaîner une deuxième titularisation consécutive.

Ousmane Dembélé, victime d’un syndrome grippal et absent de l’entraînement lundi, demeure très incertain pour ce déplacement européen. Nuno Mendes, Lucas Beraldo et Renato Bellucci Marin doivent encore être évalués. En cas d’absence de Dembélé, Bradley Barcola pourrait débuter en faux neuf, dans un secteur offensif où Luis Enrique dispose encore de plusieurs options. La seule bonne nouvelle concerne Desire Doué, qui a pu s'entrainement normalement et qui devrait faire le voyagen en terre basque.

La forme des deux équipes

