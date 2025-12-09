Monaco - Galatasaray (1-0) : Balogun maintient l'ASM en vie

Monaco a remporté ce mardi son deuxième succès de la saison en Ligue des champions face à Galatasaray (1-0). Un succès laborieux mais capital pour l'ASM, qui remonte à la dix-huitième place avec neuf points et garde ses chances de qualification pour les barrages. Les hommes de Sébastien Pocognoli ont longtemps buté sur la défense turque avant que Folarin Balogun ne délivre le Stade Louis-II d'une tête à bout portant. Avec des chocs contre le Real Madrid et la Juventus qui approchent en 2026, les Monégasques avaient l'obligation de l'emporter face à des Stambouliotes quatorzièmes au classement avant le coup d'envoi. Mission accomplie au terme d'une soirée frustrante marquée par un penalty manqué et plusieurs occasions gâchées.

Zakaria et Balogun manquent tout avant la délivrance

La première mi-temps a appartenu aux visiteurs. İlkay Gündoğan manquait d'abord le cadre à cinq mètres alors qu'il était seul devant la cage monégasque. Barış Alper Yılmaz testait ensuite la défense princière sans plus de réussite. Victor Osimhen multipliait les alertes mais manquait à chaque fois de précision dans ses frappes. Face à cette domination turque, Maghnes Akliouche tentait de répondre en solitaire. L'international français obligeait par deux fois le gardien Uğurcan Çakır à sortir des parades décisives. Le milieu offensif était le seul à apporter du danger dans un collectif monégasque très limité techniquement. Monaco rentrait aux vestiaires soulagé de ne pas être mené au score malgré sa prestation inquiétante.

Getty Images

La seconde période débutait sous de meilleurs auspices pour l'ASM. Takumi Minamino obtenait rapidement un penalty après consultation de la VAR, mais le capitaine Denis Zakaria manquait totalement sa frappe, stoppée des pieds par Çakır. Folarin Balogun gâchait ensuite trois occasions énormes coup sur coup, d'abord face au but vide sur un service du Japonais, puis en face-à-face. Le public de Louis-II commençait à s'impatienter devant ce gâchis offensif. Mais à la troisième tentative, l'Américain ne tremblait plus. Sur un corner de Lamine Camara et une remise de la tête de Thilo Kehrer, il surgissait au bon endroit pour tromper Günay Güvenç, tout juste entré en jeu pour remplacer le blessé Çakır. Monaco menait enfin et pouvait respirer.

L'essentiel assuré malgré les frayeurs

Galatasaray tentait de réagir mais manquait d'idées face à un bloc monégasque désormais regroupé. Camara manquait lui aussi le cadre alors qu'il pouvait assurer le break. Le changement défensif de Pocognoli, faisant entrer Jordan Teze à la place de Minamino sorti blessé aux côtes, aurait pu être fatal. Mais les Turcs n'ont jamais trouvé la solution pour revenir au score. Monaco conservait cette courte avance et s'offrait trois points capitaux dans la course aux barrages. Le manque de réalisme reste préoccupant, mais l'essentiel est assuré pour une équipe qui devra confirmer dimanche face à l'OM au Vélodrome. En attendant, l'ASM peut souffler et préparer sereinement la suite de sa campagne européenne.