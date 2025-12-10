Indice UEFA : l’OM et Monaco font sourire la France en attendant… Paris

Alors que cette ultime semaine de compétitions européennes s'annonçait corsée, les représentants français ont tout de suite donné le ton. L’AS Monaco a éteint Galatasaray (1-0) au terme d’un duel accroché où chaque mètre gagné pesait lourd. Dans le même temps, l’Olympique de Marseille s’en est sorti en Belgique face à l’Union Saint-Gilloise (2-3), dans une rencontre où l’intensité ne baissait jamais.

Ces deux victoires arrachées avec caractère changent complètement le paysage de la semaine. Paris peut désormais s’appuyer sur ces bons résultats avant son voyage au Pays basque. Si le PSG parvient lui aussi à repartir avec les trois points, la France signerait un sans-faute qui pèserait très lourd dans la course à l’indice UEFA.