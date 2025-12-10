Les clubs français abordent la dernière ligne droite de cette année européenne avec une énergie retrouvée. Le climat était lourd il y a encore quelques semaines, mais ce début de semaine continentale a ramené un souffle d’optimisme. Monaco et Marseille ont répondu présents, chacun dans son registre, et leurs succès relancent discrètement une course stratégique. Avant que Paris n’entre en scène à Bilbao, les voyants s’allument et la France entrevoit un possible bond au classement UEFA. Rien n’est acquis, mais le timing semble enfin favorable.
Indice UEFA : l’OM et Monaco font sourire la France en attendant… Paris
Un départ parfait qui redonne du souffle au football français
Alors que cette ultime semaine de compétitions européennes s'annonçait corsée, les représentants français ont tout de suite donné le ton. L’AS Monaco a éteint Galatasaray (1-0) au terme d’un duel accroché où chaque mètre gagné pesait lourd. Dans le même temps, l’Olympique de Marseille s’en est sorti en Belgique face à l’Union Saint-Gilloise (2-3), dans une rencontre où l’intensité ne baissait jamais.
Ces deux victoires arrachées avec caractère changent complètement le paysage de la semaine. Paris peut désormais s’appuyer sur ces bons résultats avant son voyage au Pays basque. Si le PSG parvient lui aussi à repartir avec les trois points, la France signerait un sans-faute qui pèserait très lourd dans la course à l’indice UEFA.
Une remontée progressive dans un classement très serré
Après un début de saison agité et une chute marquante de Nice en Europe, la France semblait glisser. Pourtant, cette série de résultats positifs replace le pays dans un groupe particulièrement dense, où Chypre, la Pologne et surtout le Portugal freinent depuis plusieurs semaines. La cinquième place de la saison actuelle redevient accessible. Elle n’est pas simple à décrocher, mais l’occasion existe enfin, et les clubs français s’y engouffrent.
Le Portugal, en panne sur cette campagne, offre malgré lui une ouverture. Si Paris confirme les efforts de Monaco et Marseille, la France pourrait réduire un écart qui semblait infranchissable il y a un mois. Rien n’est figé, mais une fenêtre s’ouvre.
La Belgique, un concurrent inattendu mais très menaçant
La victoire de l’OM en Belgique représente bien plus qu’un résultat isolé. La Belgique connaît depuis deux ans une progression remarquable, qui la rapproche dangereusement de nations installées comme la France. Les performances régulières de ses clubs la placent en position de dépasser le Portugal et les Pays-Bas dans le classement cumulé des cinq dernières saisons.
À ce rythme, dès le début de la saison 2026-2028, les Belges pourraient bouleverser la hiérarchie. Cette montée progressive leur donne de vrais arguments pour rivaliser à long terme. D’une certaine façon, la victoire marseillaise retarde ce mouvement mais ne l’efface pas.
La France sécurise sa 5e place, mais vise toujours plus haut
L’Allemagne semble hors d’atteinte pour la quatrième place, tant son avance reste solide. En revanche, la France consolide encore sa cinquième position, ce qui lui garantit un maintien régulier dans la zone des quatre clubs qualifiés pour la Ligue des champions. Les bons résultats de cette semaine peuvent même donner un peu d’air pour gérer la suite de la saison sans la crainte d’un retour immédiat de la concurrence.
Dans ce contexte, la performance du PSG en Espagne pourrait valider une semaine majeure. Si Paris suit la voie tracée par Monaco et l’OM, la France terminera ce cycle européen avec un bilan idéal et un état d'esprit totalement relancé.