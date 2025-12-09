PSG, Luis Enrique appelle à la sérénité avant Bilbao

Luis Enrique a démarré sa conférence en soulignant l’exigence du déplacement. Pour lui, San Mamés reste un temple du football espagnol : « C'est un des meilleurs stades en Espagne. J'ai eu l'opportunité d'être l'entraîneur du Celta lors du premier match dans ce stade. On avait perdu, il manquait une tribune. Hier, j'ai parlé aux joueurs de l'ambiance qu'on aura demain. C'est merveilleux de jouer dans ce stade, c'est un match important pour nous, pour eux. » Une manière d’ancrer ses joueurs dans la réalité du défi.

Luis Enrique a ensuite expliqué comment il construit ses relations humaines au sein du vestiaire parisien. L’entraîneur assure rechercher la proximité, tout en respectant la personnalité de chacun : « Ça dépend s'ils jouent beaucoup de matchs ou pas. Je cherche à avoir une relation proche, mais ça dépend des joueurs. J'essaie de contrôler pour voir s'ils veulent plus de contact ou pas. C'est important d'avoir une bonne relation. » Le technicien rappelle ainsi que la gestion du groupe demeure un travail permanent.