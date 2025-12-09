À la veille d’un déplacement explosif à San Mamés pour affronter l’Athletic Bilbao, Luis Enrique a livré un message clair : calme, lucidité et courage. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, conscient de l’intensité du rendez-vous et de l’ambiance unique qui attend son équipe, a préféré appeler à la sérénité plutôt qu’à la tension. Ses propos, teintés d’expérience et de maîtrise, posent les bases d’un choc crucial pour cette 6ᵉ journée de Ligue des Champions.
PSG, Luis Enrique appelle à la sérénité avant Bilbao
- AFP
Luis Enrique évoque sa relation avec ses joueurs
Luis Enrique a démarré sa conférence en soulignant l’exigence du déplacement. Pour lui, San Mamés reste un temple du football espagnol : « C'est un des meilleurs stades en Espagne. J'ai eu l'opportunité d'être l'entraîneur du Celta lors du premier match dans ce stade. On avait perdu, il manquait une tribune. Hier, j'ai parlé aux joueurs de l'ambiance qu'on aura demain. C'est merveilleux de jouer dans ce stade, c'est un match important pour nous, pour eux. » Une manière d’ancrer ses joueurs dans la réalité du défi.
Luis Enrique a ensuite expliqué comment il construit ses relations humaines au sein du vestiaire parisien. L’entraîneur assure rechercher la proximité, tout en respectant la personnalité de chacun : « Ça dépend s'ils jouent beaucoup de matchs ou pas. Je cherche à avoir une relation proche, mais ça dépend des joueurs. J'essaie de contrôler pour voir s'ils veulent plus de contact ou pas. C'est important d'avoir une bonne relation. » Le technicien rappelle ainsi que la gestion du groupe demeure un travail permanent.
- AFP
Luis Enrique refuse la notion de peur du PSG
Interrogé sur l’image d’un PSG intimidant, Luis Enrique a balayé toute notion de supériorité psychologique. Selon lui, le statut de champion d'Europe attire surtout une adversité plus motivée : « Cette année, les adversaires sont plus motivés, car on est les champions d'Europe. C'est une motivation en plus. Il faut accepter la difficulté, ils jouent avec un rythme très physique, technique. Ils savent défendre, attaquer, il faudra être prêt. » Un discours clair qui traduit l’humilité et le réalisme du coach parisien.
Concernant Nuno Mendes, Luis Enrique a rappelé que la gestion des absences fait partie du fonctionnement quotidien. Il s’est montré confiant sur la capacité du groupe à compenser : « Il manque l'entraînement d'aujourd'hui. On va faire comme d'habitude. À chaque fois qu'il y a un blessé, on cherche une solution. Beaucoup de joueurs peuvent jouer à gauche, Mayulu, Pacho, Zaïre-Emery. Avec la mentalité, tout le monde peut jouer latéral. » Une vision qui illustre son approche flexible, surtout avant un déplacement aussi intense.
- AFP
L’hommage appuyé de Luis Enrique pour Ernesto Valverde
La conférence a aussi permis à Luis Enrique d’évoquer ses retrouvailles avec Ernesto Valverde, son ancien adversaire direct : « C'était en 2013-2014. Je suis le même, c'est un coach que j'admire, j'apprécie son attitude, son langage non verbal. Il connaît le Barça, je lui souhaite le meilleur. C'est un honneur de jouer contre Bilbao demain ». Le respect mutuel entre les deux techniciens ajoute une couche supplémentaire à l’enjeu du match.
Mais Luis Enrique a surtout insisté sur la spécificité de l’Athletic : « Il faut surveiller l'ambiance. J'ai dit aux joueurs que ce serait difficile. L'Athletic est un caméléon qui a une symbiose parfaite entre l'équipe et les supporters. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dynamiques, qui jouent bien directement. Ce sera difficile. On devra donner une bonne version de nous. Je suis sûr qu'ils vont nous presser dès le début. Je ne sais pas combien de scénario nous allons avoir. Ils jouent avec le cœur. Nous devons continuer sur notre lignée. »
- AFP
Le PSG n’est pas favori face à l’Athletic Bilbao
Luis Enrique a également écarté l’idée d’un PSG favori, rappelant que les stéréotypes du football ne gagnent jamais les matchs : « Ce sont des phrases qu'on lance comme des stéréotypes du foot. Ce ne sera pas difficile. Mon équipe ne sortira pas calme sur le terrain. Le match n'est pas gagné d'avance. Notre objectif est de gagner à nouveau. Il faut être courageux. On veut être les premiers. » Le message est clair : vigilance maximum.
Enfin, Luis Enrique a donné des nouvelles rassurantes concernant Désiré Doué, revenu récemment à l'entraînement : « Doué est de retour, c'est important pour nous de savoir gérer ses minutes. Je l'ai vu cette semaine, j'espère qu'il pourra jouer demain et on verra demain pour le temps de jeu exact. » Un dernier éclairage qui confirme l’importance de tous les éléments du groupe dans une rotation très dense.