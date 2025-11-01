À quelques heures du coup d’envoi de la rencontre de la 11e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Nice, Luis Enrique a couché sa liste de joueurs. Vingt-et-un éléments convoqués, des retours attendus, mais aussi deux manques majeurs par rapport au déplacement à Lorient (1-1) mercredi. La rencontre, programmée à 17h, s’annonce tendue face à une équipe niçoise toujours difficile à manœuvrer. Ce groupe a de quoi susciter la curiosité tant les choix du coach espagnol se veulent tranchés et révélateurs de sa gestion du moment.
Le groupe du PSG contre Nice avec trois grands retours et deux absents de taille
Trois retours qui changent tout pour Paris
Les bonnes nouvelles dominent l’annonce. Le PSG récupère enfin Fabian Ruiz, un mois jour pour jour après sa blessure sur la pelouse du FC Barcelone (2-1). L’international espagnol revient dans le groupe même s'il devrait débuter sur le banc, histoire de retrouver du rythme sans précipitation. Luis Enrique peut aussi compter sur le retour attendu d’Achraf Hakimi, reposé lors de la sortie à Lorient, ainsi que celui de Lee Kang-in. Les deux joueurs n’ont finalement manqué qu’une rencontre et réintègrent un effectif où leur créativité et leur activité pourraient s’avérer déterminantes.
Ce trio renforce considérablement un groupe déjà bien fourni et permet au coach parisien d'élargir ses options dans l’entrejeu comme sur les ailes. Paris avance donc vers ce rendez-vous avec plus de solutions que mercredi dernier.
Des absences qui interrogent
Tout n’est pas parfait pour autant. Le club doit composer sans Désiré Doué, qui risque de manquer de longues semaines, voire plus, selon la gravité exacte de son problème physique. Une absence lourde tant le jeune milieu s’est rapidement fait une place importante dans le projet parisien. Autre changement marquant : deux joueurs présents dans le onze à Lorient ne figurent pas dans le groupe pour cette échéance. Une décision tactique, une gestion physique ? Le staff n'a rien précisé, et ces choix alimentent les discussions autour du vestiaire.
Les jeunes face à la concurrence
Chez les jeunes, la hiérarchie apparaît nette. Quentin Ndjantou, seul représentant de la nouvelle génération convoqué, profite de la confiance du coach. Ibrahim Mbaye, lui, retrouve les U19 afin de reprendre de la confiance, tandis que Noham Kamara, pourtant revenu du Mondial U20 depuis deux semaines, attend encore son heure. Mathis Jangeal poursuit également avec les jeunes, faute d'appel.
Le groupe du PSG contre Nice :
Gardiens (3) : Chevalier, Safonov, Marin
Défenseurs (7) : Marquinhos, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Hernandez, Beraldo, Hakimi
Milieux (7) : Vitinha, Neves, Ruiz, Zaïre-Emery, Mayulu, Lee, Ndjantou
Attaquants (4) : Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola, Ramos