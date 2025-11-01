Le groupe du PSG contre Nice avec trois grands retours et deux absents de taille

Les bonnes nouvelles dominent l’annonce. Le PSG récupère enfin Fabian Ruiz, un mois jour pour jour après sa blessure sur la pelouse du FC Barcelone (2-1). L’international espagnol revient dans le groupe même s'il devrait débuter sur le banc, histoire de retrouver du rythme sans précipitation. Luis Enrique peut aussi compter sur le retour attendu d’Achraf Hakimi, reposé lors de la sortie à Lorient, ainsi que celui de Lee Kang-in. Les deux joueurs n’ont finalement manqué qu’une rencontre et réintègrent un effectif où leur créativité et leur activité pourraient s’avérer déterminantes.

Ce trio renforce considérablement un groupe déjà bien fourni et permet au coach parisien d'élargir ses options dans l’entrejeu comme sur les ailes. Paris avance donc vers ce rendez-vous avec plus de solutions que mercredi dernier.