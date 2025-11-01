Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Patrick Tchanhoun

Le groupe du PSG contre Nice avec trois grands retours et deux absents de taille

Entre surprises et retours inattendus, le PSG dévoile son groupe face à Nice. Un choix fort se dessine, et il pourrait peser sur ce choc.

À quelques heures du coup d’envoi de la rencontre de la 11e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Nice, Luis Enrique a couché sa liste de joueurs. Vingt-et-un éléments convoqués, des retours attendus, mais aussi deux manques majeurs par rapport au déplacement à Lorient (1-1) mercredi. La rencontre, programmée à 17h, s’annonce tendue face à une équipe niçoise toujours difficile à manœuvrer. Ce groupe a de quoi susciter la curiosité tant les choix du coach espagnol se veulent tranchés et révélateurs de sa gestion du moment.

  • Achraf Hakimi Fabian Ruiz PSG 2025Getty Images

    Trois retours qui changent tout pour Paris

    Les bonnes nouvelles dominent l’annonce. Le PSG récupère enfin Fabian Ruiz, un mois jour pour jour après sa blessure sur la pelouse du FC Barcelone (2-1). L’international espagnol revient dans le groupe même s'il devrait débuter sur le banc, histoire de retrouver du rythme sans précipitation. Luis Enrique peut aussi compter sur le retour attendu d’Achraf Hakimi, reposé lors de la sortie à Lorient, ainsi que celui de Lee Kang-in. Les deux joueurs n’ont finalement manqué qu’une rencontre et réintègrent un effectif où leur créativité et leur activité pourraient s’avérer déterminantes.

    Ce trio renforce considérablement un groupe déjà bien fourni et permet au coach parisien d'élargir ses options dans l’entrejeu comme sur les ailes. Paris avance donc vers ce rendez-vous avec plus de solutions que mercredi dernier.

  • Desire Doue PSGGetty Images

    Des absences qui interrogent

    Tout n’est pas parfait pour autant. Le club doit composer sans Désiré Doué, qui risque de manquer de longues semaines, voire plus, selon la gravité exacte de son problème physique. Une absence lourde tant le jeune milieu s’est rapidement fait une place importante dans le projet parisien. Autre changement marquant : deux joueurs présents dans le onze à Lorient ne figurent pas dans le groupe pour cette échéance. Une décision tactique, une gestion physique ? Le staff n'a rien précisé, et ces choix alimentent les discussions autour du vestiaire.

  • Bayer 04 Leverkusen v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Les jeunes face à la concurrence

    Chez les jeunes, la hiérarchie apparaît nette. Quentin Ndjantou, seul représentant de la nouvelle génération convoqué, profite de la confiance du coach. Ibrahim Mbaye, lui, retrouve les U19 afin de reprendre de la confiance, tandis que Noham Kamara, pourtant revenu du Mondial U20 depuis deux semaines, attend encore son heure. Mathis Jangeal poursuit également avec les jeunes, faute d'appel.

  • Le groupe du PSG contre Nice :

    Gardiens (3) : Chevalier, Safonov, Marin

    Défenseurs (7) : Marquinhos, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Hernandez, Beraldo, Hakimi

    Milieux (7) : Vitinha, Neves, Ruiz, Zaïre-Emery, Mayulu, Lee, Ndjantou

    Attaquants (4) : Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola, Ramos

