Le Paris Saint-Germain pourrait devoir se passer d’un élément majeur face à Nice. Alors que les hommes de Luis Enrique s’apprêtent à disputer la 11ᵉ journée de Ligue 1 au Parc des Princes, un taulier du vestiaire, fraîchement revenu dans le onze de départ, suscite une inquiétude grandissante. Une gêne ressentie lors du match nul contre Lorient (1-1) pourrait compromettre sa titularisation. Entre prudence médicale et gestion du temps de jeu, Luis Enrique se retrouve face à un dilemme important, à l’heure où le calendrier parisien s’annonce particulièrement chargé.
PSG, un taulier de Luis Enrique incertain contre Nice
Ousmane Dembélé incertain pour PSG - Nice
Selon les informations de RMC Sport, Ousmane Dembélé n’est pas certain de débuter la rencontre de ce samedi (17 h) contre l’OGC Nice. L’ailier français, sacré Ballon d’or récemment, a ressenti une gêne musculaire lors du nul face aux Merlus, mercredi dernier, au moment même où il retrouvait sa place de titulaire. Conscient de l’importance du joueur dans son dispositif offensif, Luis Enrique préfère ne prendre aucun risque à ce stade de la saison.
Le staff parisien envisage ainsi de laisser Dembélé sur le banc au coup d’envoi, afin d’éviter toute aggravation. Une option qui permettrait aussi de préserver le joueur avant la prochaine série de matchs décisifs en Ligue 1 et en Ligue des champions.
Luis Enrique vole à la rescousse de ses joueurs
Face à cette situation, Luis Enrique a rappelé en conférence de presse que la communication avec ses joueurs restait primordiale: « Je suis très ouvert sur ces choses-là, je cherche à améliorer la performance individuelle de chaque joueur. S'il a besoin d'un petit peu de repos, pour moi ce n'est pas un problème. Les joueurs peuvent parler avec moi ou le staff s'ils veulent du repos et on peut leur offrir un moment pour se reposer, ça dépend de chacun. Ça a été le cas l'an dernier avec Ousmane. J'aime quand les joueurs arrivent au travail avec le sourire et l'envie de jouer au football. Ce n'est pas un problème pour moi de leur accorder du repos. »
Le technicien espagnol devra par ailleurs composer sans Désiré Doué, blessé et écarté pour « plusieurs semaines ».Si le diagnostic est jugé moins grave qu’initialement redouté, l’entraîneur du PSG devra tout de même réorganiser ses options offensives. Dans ce contexte, la prudence adoptée à l’égard d’Ousmane Dembélé s’inscrit dans une gestion globale des efforts, essentielle pour maintenir la fraîcheur du groupe dans la durée.