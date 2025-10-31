PSG, un taulier de Luis Enrique incertain contre Nice

Face à cette situation, Luis Enrique a rappelé en conférence de presse que la communication avec ses joueurs restait primordiale: « Je suis très ouvert sur ces choses-là, je cherche à améliorer la performance individuelle de chaque joueur. S'il a besoin d'un petit peu de repos, pour moi ce n'est pas un problème. Les joueurs peuvent parler avec moi ou le staff s'ils veulent du repos et on peut leur offrir un moment pour se reposer, ça dépend de chacun. Ça a été le cas l'an dernier avec Ousmane. J'aime quand les joueurs arrivent au travail avec le sourire et l'envie de jouer au football. Ce n'est pas un problème pour moi de leur accorder du repos. »

Le technicien espagnol devra par ailleurs composer sans Désiré Doué, blessé et écarté pour « plusieurs semaines ».Si le diagnostic est jugé moins grave qu’initialement redouté, l’entraîneur du PSG devra tout de même réorganiser ses options offensives. Dans ce contexte, la prudence adoptée à l’égard d’Ousmane Dembélé s’inscrit dans une gestion globale des efforts, essentielle pour maintenir la fraîcheur du groupe dans la durée.