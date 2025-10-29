Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du FC Lorient pour la 10e journée de Ligue 1. Le club de la capitale arrive avec un effectif presque au complet, la majorité des titulaires habituels étant disponibles. Cependant, l’entraîneur Luis Enrique doit gérer quelques absences importantes tout en intégrant le retour d’un cadre qui n’avait plus joué depuis plusieurs semaines. La rencontre promet d’être un test pour la profondeur de l’effectif parisien.
Le groupe du PSG contre Lorient avec trois absents majeurs
- Getty Images Sport
Une infirmerie qui se vide progressivement
Le PSG peut respirer. Après plusieurs semaines où l’infirmerie a été bien remplie, Luis Enrique déplore seulement deux absences majeures : Fabian Ruiz poursuit sa phase de reprise et Achraf Hakimi, lui, bénéficie d’un repos prévu. Lee Kang-In, habituel du groupe de Lucho, ne sera pas non plus du voyage à Lorient.
Pour le reste, la plupart des cadres du club de la capitale seront présents. Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia figurent bien dans le groupe pour cette rencontre importante.
- Getty
Le retour de João Neves, les jeunes Titis également présents
La grande nouvelle du jour concerne João Neves. Le milieu portugais avait été absent des terrains depuis le 17 septembre et son retour constitue un renfort de poids pour l’équipe parisienne. Luis Enrique pourra désormais compter sur sa vision du jeu et sa capacité à organiser le milieu.
Comme à l’accoutumée, le PSG n’oublie pas ses jeunes talents. Pour ce déplacement en Bretagne, Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye sont convoqués par l’entraîneur espagnol. Leur présence témoigne de la volonté du club de donner du temps de jeu à ses prospects tout en renforçant l’effectif disponible.
Avec un effectif largement composé de joueurs expérimentés et de jeunes prometteurs, le PSG espère imposer son style et continuer son parcours solide en Ligue 1.
Le groupe du PSG contre Lorient :
Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin
Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L. Hernandez, Nuno Mendes, Pacho
Milieux : Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou, J. Neves
Attaquants : Kvaratskhelia, G. Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye