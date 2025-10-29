Le groupe du PSG contre Lorient avec trois absents majeurs

La grande nouvelle du jour concerne João Neves. Le milieu portugais avait été absent des terrains depuis le 17 septembre et son retour constitue un renfort de poids pour l’équipe parisienne. Luis Enrique pourra désormais compter sur sa vision du jeu et sa capacité à organiser le milieu.

Comme à l’accoutumée, le PSG n’oublie pas ses jeunes talents. Pour ce déplacement en Bretagne, Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye sont convoqués par l’entraîneur espagnol. Leur présence témoigne de la volonté du club de donner du temps de jeu à ses prospects tout en renforçant l’effectif disponible.

Avec un effectif largement composé de joueurs expérimentés et de jeunes prometteurs, le PSG espère imposer son style et continuer son parcours solide en Ligue 1.