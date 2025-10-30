La soirée bretonne devait se résumer à deux points envolés pour Paris. Pourtant, une autre réalité bien plus inquiétante a pris le dessus au Moustoir. Désiré Doué, aligné d’entrée par Luis Enrique, a quitté la pelouse en souffrant et a immédiatement fait naître l’angoisse dans les rangs parisiens. Le jeune international français vit un début de saison chargé et son corps a tiré une fois de plus la sonnette d’alarme. Son cri de douleur a résonné plus fort que le résultat du match, et les premières informations autour de son état laissent craindre une longue parenthèse forcée.
PSG : les terribles premières nouvelles sont tombées pour Désiré Doué, blessé
- AFP
Une soirée qui tourne au drame sportif
Le PSG a livré une prestation terne face à Lorient ce mercredi lors de la 10e journée de Ligue 1. Le score final entre Lorient et le PSG (2-2) ne résume pourtant pas l’enjeu le plus lourd de cette rencontre. À l’heure de jeu, alors qu’il attendait son remplacement, Doué s’est écroulé en bord de ligne après un dernier centre tenté dans la foulée d’un effort intense. Main sur la cuisse droite, visage crispé, cri étouffé, puis inquiétude immédiate. Le staff médical s’est précipité, conscient de la gravité potentielle.
Pour un joueur revenu récemment d’un problème musculaire, ce nouveau coup du sort frappe comme un éclair dans un ciel déjà chargé.
- Getty
Un diagnostic cruel et une longue absence à prévoir
D’après les premiers échos, le PSG fait face à une blessure sérieuse. Le quotidien L’Equipe annonce une déchirure, le niveau le plus sévère pour ce type de lésion musculaire. Ce constat signifie plusieurs semaines loin des terrains. Et avec la Ligue des champions qui s’étire jusqu’à la mi-décembre, l’espoir d’un retour dans la compétition européenne cette année s’éteint déjà pour Doué.
Le staff ne prendra aucun risque. La répétition des alertes musculaires impose prudence et patience, surtout pour un élément aussi prometteur. Le secteur offensif parisien perd un joueur capable d’apporter percussion, fraîcheur et solutions dans un calendrier déjà dense.
- AFP
Une fragilité inquiétante pour un talent précoce
Le jeune international français a encore des réserves physiques à construire, mais Paris se trouve inquiet face à cette succession de pépins. En septembre, Doué avait déjà manqué quatre semaines après un souci au mollet droit sous le maillot des Bleus contre l’Ukraine. Son retour remontait au 17 octobre contre Strasbourg. Deux semaines plus tard, nouveau coup d’arrêt.
Deux alertes coup sur coup sur la même jambe nourrissent les interrogations. Le PSG devra surveiller le joueur étroitement, renforcer sa préparation musculaire et préserver son avenir. Le club fonde beaucoup d’espoirs sur lui, d’autant que 2026 arrive avec ses grands objectifs, entre course au titre en Ligue 1 et ambition de conserver la Ligue des champions. Sans oublier la Coupe du monde aux États-Unis qui l’attend en fin de saison prochaine.
- (C)Getty Images
Une fin d’année bouchée pour Paris
Cette blessure complique les plans de Luis Enrique. Déjà confronté à des absences offensives, l’entraîneur doit maintenant composer sans Doué pour plus d’un mois. L’équipe perd variété et profondeur sur les ailes, alors que les matchs s’enchaînent à un rythme infernal.
Malgré tout, Paris a l’habitude de traverser ce type d’épreuve. L’encadrement compte sur la profondeur du groupe et la montée en puissance d’autres jeunes joueurs. Mais cette blessure rappelle aussi une vérité simple, parfois oubliée dans l’euphorie des grandes victoires. Les corps de ces jeunes talents se forgent dans l’adversité et n’échappent pas aux limites humaines.
- AFP
Paris garde espoir pour 2025
Désiré Doué devra maintenant se reconstruire, retrouver ses sensations, recharger sa confiance et revenir encore plus fort. Son absence pèsera, mais le club croit en lui. L’objectif consiste désormais à le revoir au top pour l’année à venir, où le PSG ambitionne encore les sommets.
La soirée à Lorient devait être ordinaire. Elle devient finalement un tournant, et Paris espère que ce coup d'arrêt n'éteindra pas l'élan d’un joueur promis à une trajectoire lumineuse.