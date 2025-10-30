PSG : les terribles premières nouvelles sont tombées pour Désiré Doué, blessé

Le PSG a livré une prestation terne face à Lorient ce mercredi lors de la 10e journée de Ligue 1. Le score final entre Lorient et le PSG (2-2) ne résume pourtant pas l’enjeu le plus lourd de cette rencontre. À l’heure de jeu, alors qu’il attendait son remplacement, Doué s’est écroulé en bord de ligne après un dernier centre tenté dans la foulée d’un effort intense. Main sur la cuisse droite, visage crispé, cri étouffé, puis inquiétude immédiate. Le staff médical s’est précipité, conscient de la gravité potentielle.

Pour un joueur revenu récemment d’un problème musculaire, ce nouveau coup du sort frappe comme un éclair dans un ciel déjà chargé.