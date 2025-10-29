Lorient - PSG (1-1) : Paris perd deux points et Doué !

Et puis, le coup dur, le vrai. À l'heure de jeu, sur une accélération anodine, Désiré Doué s'écroulait, se tenant la cuisse droite. L'image de sa sortie sur civière, le visage marqué par la douleur et la crainte, a jeté un froid glacial sur la rencontre et sur le camp parisien (61e). La tuile absolue pour un joueur qui revenait tout juste d'une précédente blessure et qui s'affirmait comme un élément clé du dispositif de Luis Enrique. Plus que les deux points perdus, c'est cette blessure qui risque de peser lourd.