La soirée qui vire au cauchemar. Dans le piège du Moustoir, un Paris Saint-Germain remanié et sans inspiration a vécu une soirée noire, concédant un match nul frustrant (1-1) face à un Lorient courageux et bien organisé. Mais au-delà des deux points perdus qui pourraient coûter la place de leader, c'est surtout la sortie sur civière de Désiré Doué, touché à la cuisse, qui glace le sang et assombrit l'horizon parisien. Une sale soirée, à tous les niveaux.
Lorient - PSG (1-1) : Paris perd deux points et Doué !
Une première période à bâiller
Le champion d'Europe, visiblement en mode gestion après les efforts consentis en championnat et en Ligue des Champions, s'est présenté en Bretagne avec un onze largement remanié, lançant notamment les jeunes Ndjantou et Mbaye en attaque aux côtés d'un Dembélé titulaire pour la première fois depuis fin août. Le résultat ? Une première période d'un ennui abyssal, où Paris a monopolisé stérilement le ballon face à un bloc lorientais parfaitement en place. Seul Nuno Mendes, d'une frappe lointaine (37e), a timidement inquiété Mvogo. Zéro danger, zéro créativité.
Deux minutes de folie, puis le néant et l'angoisse
Sentant le danger, Luis Enrique a tenté de secouer son équipe à la pause en lançant Neves et Vitinha. Effet immédiat : sur un centre de Doué, Nuno Mendes, encore lui, ouvrait le score en deux temps (49e). On pensait alors Paris enfin lancé, le plus dur fait. Erreur. Dans la foulée, sur une percée de Kouassi et un renvoi approximatif de Chevalier, Igor Silva, d'une reprise magnifique, remettait les deux équipes à égalité (51e). Deux minutes de folie, avant que le match ne retombe dans une forme de léthargie.
La blessure de Doué, le coup de massue
Et puis, le coup dur, le vrai. À l'heure de jeu, sur une accélération anodine, Désiré Doué s'écroulait, se tenant la cuisse droite. L'image de sa sortie sur civière, le visage marqué par la douleur et la crainte, a jeté un froid glacial sur la rencontre et sur le camp parisien (61e). La tuile absolue pour un joueur qui revenait tout juste d'une précédente blessure et qui s'affirmait comme un élément clé du dispositif de Luis Enrique. Plus que les deux points perdus, c'est cette blessure qui risque de peser lourd.
Paris impuissant, Mvogo héroïque
La fin de match ne fut qu'une longue et vaine tentative parisienne de forcer la décision. Malgré les entrées de Kvaratskhelia et Barcola, le PSG a buté sur une défense lorientaise héroïque et, surtout, sur un Yvon Mvogo en état de grâce. Le portier suisse a multiplié les parades décisives, écœurant tour à tour Vitinha (57e), Barcola (71e) et Kvaratskhelia (89e) pour préserver ce point précieux et mérité pour les Merlus. Paris n'avait tout simplement pas les armes, ni peut-être l'envie, ce soir.
Un nul qui fait mal, une blessure qui inquiète
Le PSG lâche donc deux points précieux dans la course au titre et pourrait perdre sa place de leader au profit de l'OM. Mais l'essentiel est ailleurs ce soir. C'est l'état de santé de Désiré Doué qui focalise toutes les attentions et les inquiétudes. Une sale soirée, vraiment, où Paris a perdu bien plus que deux simples points.