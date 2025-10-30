Le Paris Saint-Germain se réveille avec une annonce qu’il redoutait depuis mercredi soir. À Lorient, Désiré Doué s’était écroulé, la main sur la cuisse, le visage crispé, transporté sur civière sous les regards incrédules. L’optimisme d’un simple coup d’arrêt n’a pas tenu bien longtemps. La sentence est tombée, froide et sans appel. Le jeune milieu offensif manquera plusieurs semaines de compétition. Et pour un PSG engagé sur tous les fronts, cette absence tombe franchement mal.
PSG : Désiré Doué fixé sur son indisponibilité (Officiel)
Une confirmation douloureuse après la scène vécue à Lorient
Mercredi, au Moustoir, la soirée avait mal tourné pour le club parisien. Alors que l’heure de jeu approchait, Doué tente un débordement sur le côté droit, accélère, centre… puis s’effondre. Ses cris résonnent. Le staff médical accourt. Il sort sur civière. Les images font vite le tour des réseaux. Plus de peur que de mal pour l’ancien Rennais pour qui on redoutait plusieurs mois d’absence.
Ce jeudi à la mi-journée, le PSG publie son communiqué et tranche : « Blessé lors du match face à Lorient, Désiré Doué souffre d’une lésion musculaire de la cuisse droite et sera indisponible quelques semaines. Un nouveau point sera fait après la trêve internationale ».
Les médecins ne donnent pas plus de détails pour le moment. Le club choisit la prudence, peut-être aussi parce que ce type de blessure évolue souvent au cours du processus de récupération.
Un premier bilan qui s’inscrit dans la durée
Même si le communiqué reste flou, les premières estimations parlent d’environ six semaines d’arrêt. Un délai qui pourrait encore évoluer, comme le rappelle le contexte récent. Déjà, en septembre dernier, Doué avait quitté les terrains en raison d’un souci musculaire au mollet droit. L’indisponibilité devait durer trois semaines. Au final, le joueur avait attendu six semaines avant de revenir, la décision ayant été prise en concertation avec toutes les parties afin d’éviter une rechute.
Et cette fois encore, le scénario fait frissonner les supporters. La zone touchée est la même jambe. Autrement dit, prudence obligatoire.
Des matchs clés manqués, une absence lourde
Le calendrier parisien ne laisse aucun répit. Sans Doué, Paris devra composer contre Nice le 1er novembre, puis contre Lyon le 9 novembre. Mais le choc le plus attendu reste évidemment celui du 4 novembre, lorsque le Bayern Munich débarquera au Parc des Princes pour une affiche brûlante de Ligue des champions.
Le jeune international français voit aussi le rassemblement des Bleus lui filer entre les doigts. Didier Deschamps dévoilera sa liste jeudi prochain pour les rencontres face à l’Ukraine le 13 novembre et l’Azerbaïdjan le 16. Cette fois encore, Doué n’en fera pas partie.
Lors de sa dernière apparition en sélection, le 5 septembre, il avait connu une blessure musculaire au mollet droit contre l’Ukraine. Il n’était revenu qu’un mois et demi plus tard, lors du nul spectaculaire face à Strasbourg (3-3).
L'inquiétude de Luis Enrique après la rencontre
Face à la presse après le match à Lorient (1-1), Luis Enrique avait réagi à chaud : « C’est toujours une mauvaise nouvelle quand il y a des blessures. Là, c’est une blessure bizarre mais je ne connais pas encore son état, j’espère que ce n’est pas trop grave ».
Le technicien espagnol sait qu’il devra adapter ses plans. Doué avait très vite pris ses marques dans son animation offensive, gagnant en influence au fil des matchs. Son absence oblige Paris à trouver de nouvelles solutions créatives.
Le PSG va suivre l’évolution de son joueur au jour le jour. Les prochaines semaines seront décisives. Si tout se passe bien, il pourrait revenir avant Noël. Mais personne ne prendra le moindre risque. L’histoire du début de saison a appris une leçon claire : forcer la machine n'apporte rien.