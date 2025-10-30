PSG : Désiré Doué fixé sur son indisponibilité (Officiel)

Mercredi, au Moustoir, la soirée avait mal tourné pour le club parisien. Alors que l’heure de jeu approchait, Doué tente un débordement sur le côté droit, accélère, centre… puis s’effondre. Ses cris résonnent. Le staff médical accourt. Il sort sur civière. Les images font vite le tour des réseaux. Plus de peur que de mal pour l’ancien Rennais pour qui on redoutait plusieurs mois d’absence.

Ce jeudi à la mi-journée, le PSG publie son communiqué et tranche : « Blessé lors du match face à Lorient, Désiré Doué souffre d’une lésion musculaire de la cuisse droite et sera indisponible quelques semaines. Un nouveau point sera fait après la trêve internationale ».

Les médecins ne donnent pas plus de détails pour le moment. Le club choisit la prudence, peut-être aussi parce que ce type de blessure évolue souvent au cours du processus de récupération.