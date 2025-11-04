Ce mardi soir, les projecteurs du Parc des Princes s’allument pour l’un des rendez-vous les plus scrutés de cette phase de Ligue des champions. Paris accueille le Bayern Munich avec l’ambition de frapper fort dans cette quatrième journée de la phase de ligue. Luis Enrique avance presque avec tout son effectif, un luxe rare depuis le coup d’envoi de la saison. Toutefois, deux joueurs manqueront ce duel crucial, tandis qu’un jeune visage réapparaît dans la liste parisienne. L’atmosphère monte, le décor est planté, et ce choc européen promet des étincelles.
Le groupe du PSG contre le Bayern avec deux absents majeurs et un retour
- AFP
Un groupe presque au complet pour un rendez-vous capital
Paris a vécu un début d’exercice mouvementé, avec des pépins physiques récurrents. Mais pour cette affiche européenne, le technicien espagnol peut souffler : l’infirmerie s’est vidée, et la quasi-totalité des cadres figure dans la liste. La réception des Bavarois, programmée à 21 heures, constitue un moment clé dans la course à la qualification, et la profondeur de banc parisienne pourrait peser lourd.
Désiré Doué ne prendra pas part à l’événement. Touché à la cuisse droite face à Lorient il y a moins d’une semaine, le jeune milieu doit observer du repos. Une absence regrettable, lui qui s’est imposé rapidement depuis son arrivée.
- AFP
Deux absents : blessure et suspension
Si Doué reste en tribunes, il n’est pas le seul. Ilya Zabarnyi s’ajoute à la liste des joueurs indisponibles, cette fois pour motif disciplinaire. Le défenseur purge sa suspension après son carton rouge face au Bayer Leverkusen (2-7), un match où les Parisiens avaient fait très mal.
Ces deux forfaits contrastent fortement avec l’image habituelle d’un PSG régulièrement amputé de plusieurs titulaires. Luis Enrique peut souffler : pour un affrontement de ce calibre, disposer d’un groupe aussi fourni représente un atout stratégique évident.
- AFP
Mbaye retrouve le groupe, Dembélé bien présent
Parmi les bonnes nouvelles, on retrouve Ibrahim Mbaye. Resté avec l’équipe U19 le week-end dernier, il réintègre la liste professionnelle. Le jeune attaquant continue de glisser dans les plans du staff, retrouvant une place dans un groupe prestigieux.
Autre confirmation importante : Ousmane Dembélé reste bel et bien de la partie. Malgré des douleurs aux ischio-jambiers après la victoire arrachée contre Nice (1-0), l'ailier a reçu le feu vert pour être disponible. Paris aura besoin de sa percussion, son imprévisibilité et sa capacité à créer quelque chose en un éclair.
Quentin Ndjantou figure également parmi les joueurs convoqués. Le titi poursuit sa montée progressive, engrange de l’expérience, des minutes et une légitimité croissante auprès du staff. Sa présence ne relève plus du symbole, mais d’une vraie option sportive.
- Getty Images
Paris veut frapper un grand coup
Les ingrédients sont réunis : public bouillant, effectif presque au complet, enjeu élevé. Paris sait qu’un succès face aux Bavarois permettrait de s’installer solidement dans la course. Le PSG ne veut pas revivre les doutes du début d’automne, et ce match représente l’occasion idéale pour afficher force et ambition.
Une chose est sûre : avec si peu d’absences et des jeunes prêts à répondre présents, Luis Enrique dispose d’options variées pour bousculer le Bayern. Le Parc attend, Paris retient son souffle.
Le groupe du PSG contre le Bayern :
Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin
Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Hernandez, Mendes, Pacho
Milieux : Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou, Neves
Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Dembélé, Barcola, Mbaye