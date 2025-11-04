Le groupe du PSG contre le Bayern avec deux absents majeurs et un retour

Paris a vécu un début d’exercice mouvementé, avec des pépins physiques récurrents. Mais pour cette affiche européenne, le technicien espagnol peut souffler : l’infirmerie s’est vidée, et la quasi-totalité des cadres figure dans la liste. La réception des Bavarois, programmée à 21 heures, constitue un moment clé dans la course à la qualification, et la profondeur de banc parisienne pourrait peser lourd.

Désiré Doué ne prendra pas part à l’événement. Touché à la cuisse droite face à Lorient il y a moins d’une semaine, le jeune milieu doit observer du repos. Une absence regrettable, lui qui s’est imposé rapidement depuis son arrivée.