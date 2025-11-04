FBL-FRA-L1-PSG-TRAININGAFP
Patrick Tchanhoun

Le groupe du PSG contre le Bayern avec deux absents majeurs et un retour

PSG-Bayern au Parc ce soir. Deux absences, un retour inattendu, et un groupe presque complet pour un choc sous haute tension.

Ce mardi soir, les projecteurs du Parc des Princes s’allument pour l’un des rendez-vous les plus scrutés de cette phase de Ligue des champions. Paris accueille le Bayern Munich avec l’ambition de frapper fort dans cette quatrième journée de la phase de ligue. Luis Enrique avance presque avec tout son effectif, un luxe rare depuis le coup d’envoi de la saison. Toutefois, deux joueurs manqueront ce duel crucial, tandis qu’un jeune visage réapparaît dans la liste parisienne. L’atmosphère monte, le décor est planté, et ce choc européen promet des étincelles.

