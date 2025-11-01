Paris évite le piège niçois sur le fil (1-0)

Le PSG évite donc le pire et s'évite une crise de résultats en championnat. Ce succès étriqué, arraché dans la douleur, ne doit pas masquer les difficultés actuelles du champion d'Europe en Ligue 1, mais il a le mérite de valoir trois points et de maintenir la concurrence à distance. C'est une victoire au mental, à l'usure, qui permet de préparer plus sereinement le choc face au Bayern Munich, même si la seule inquiétude de la soirée restera la sortie sur blessure de Sofiane Diop côté niçois.