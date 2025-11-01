La délivrance ! Au bout d'une soirée de frustration intense, le Paris Saint-Germain a fini par faire sauter le verrou niçois pour arracher une victoire précieuse (1-0). Dans un Parc des Princes qui commençait à gronder, c'est l'entrant Gonçalo Ramos, d'une tête rageuse à la 94e minute, qui a sauvé le champion d'Europe d'un nouveau faux-pas en Ligue 1. Un succès à l'arraché, qui doit tout à l'abnégation parisienne face à un OGC Nice héroïque en défense.
Paris évite le piège niçois sur le fil (1-0)
- AFP
Le plan de Haise était quasi parfait
Car pendant 93 minutes, le plan de Franck Haise avait fonctionné à la perfection. Venu à Paris avec une seule idée en tête – un bloc bas, dense, compact et une solidarité de tous les instants – le Gym a parfaitement exécuté sa partition. Pendant que Paris ronronnait en première période, stérile et sans génie, ne se créant que des semi-occasions, Nice tenait bon, et aurait même pu ouvrir le score à la suite d'une partie de billard sur corner (31e).
- AFP
Diouf, le héros malheureux de la soirée
Quand le PSG a enfin décidé d'accélérer au retour des vestiaires, il s'est heurté à un homme en état de grâce : Yehvann Diouf. Le portier niçois, infranchissable, a livré un récital, écœurant à lui seul les attaquants parisiens. Il a frustré Mayulu (59e), s'est envolé sur une frappe puissante de Kvaratskhelia (61e), a dégoûté Vitinha d'une parade réflexe (68e) puis Gonçalo Ramos lui-même (80e). L'entrée du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, n'y changeait rien. Diouf était partout.
- AFP
Ramos, le sauveur inespéré
On se dirigeait tout droit vers un nouveau 0-0 frustrant, un troisième nul en quatre matchs de Ligue 1 qui aurait fait les affaires de l'OM et de Monaco. Paris poussait, de manière désordonnée, mais poussait. Et c'est finalement sur un ultime corner, provoqué par Ramos lui-même, que la libération est venue. Le Portugais s'est élevé plus haut que tout le monde pour catapulter de la tête le ballon au fond des filets (94e). Le mur venait de céder. Le Parc pouvait exploser.
- AFP
Paris sauve les meubles
Le PSG évite donc le pire et s'évite une crise de résultats en championnat. Ce succès étriqué, arraché dans la douleur, ne doit pas masquer les difficultés actuelles du champion d'Europe en Ligue 1, mais il a le mérite de valoir trois points et de maintenir la concurrence à distance. C'est une victoire au mental, à l'usure, qui permet de préparer plus sereinement le choc face au Bayern Munich, même si la seule inquiétude de la soirée restera la sortie sur blessure de Sofiane Diop côté niçois.