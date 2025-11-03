Paris retient son souffle. Mardi soir, le Parc des Princes devient le théâtre d’un duel que l’Europe entière guettera, un choc entre deux géants du football moderne. Le Paris Saint-Germain reçoit le Bayern Munich pour la quatrième journée de Ligue des champions, dans une rencontre qui pourrait basculer la dynamique de la phase de ligue. Luis Enrique, fidèle à sa sérénité naturelle, s’est présenté devant les journalistes à la veille du match. Sans vaciller, il a déroulé ses idées, ses certitudes et ses intentions. Et si l’adversaire impressionne, l’entraîneur parisien jure que son équipe arrive armée, déterminée et surtout confiante.
PSG-Bayern : Luis Enrique gonfle les troupes et promet une bataille électrique au Parc
- Getty Images Sport
Luis Enrique refuse de s’affoler face au Bayern
Le coach parisien ne s'est pas réfugié derrière le prestige du Bayern, qui est sur une belle série record depuis. Il a préféré répondre avec aplomb, loin des discours prudents. À l’heure de mesurer la valeur réelle des deux équipes, il a lancé :
« Pour savoir qui est la meilleure équipe d'Europe, il faut attendre la fin de la saison. Il faut attendre de voir combien de trophées l'équipe gagne. En ce moment, ils sont très forts, ils le sont toujours. On connaît la difficulté du match mais on est prêt », a lancé le technicien asturien.
Autrement dit, le défi ne l’intimide pas. Il l’attend. Et ses joueurs aussi. Paris a souvent tremblé face aux Bavarois par le passé, mais l'entraîneur espagnol veut renverser ce récit, comme il l’a fait récemment lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier.
- AFP
Confiance totale avant le choc : “On a de la confiance”
La force du Bayern, ses séries impressionnantes, sa constance. Luis Enrique ne les nie pas. Au contraire, il les salue avant de les défier. « Il y aura des situations similaires avec les même principes de jeu. Ce sera un match alléchant… Gagner 15 matchs de suite, c'est incroyable. Ils ont beaucoup de mérite mais demain, au Parc des Princes, avec nos supporters et cette ambiance, on a de la confiance pour chercher à améliorer notre performance et surmonter leur pression. Ce sera un match pareil à celui de l'été », ajoute Lucho.
Ce mot revient : confiance. Difficile de faire plus clair. Paris arrive avec la volonté d’imposer son rythme, son football et de faire enfin tomber ce colosse.
- AFP
Dembélé disponible, pas question de prendre un risque
La question du moment concernait Ousmane Dembélé. Sorti avec une gêne aux ischios contre Nice (1-0), l’ailier français suscitait des interrogations. Le coach a rassuré sans détour :
« Aucun risque avec aucun joueur. Mais Ousmane est en condition. Il a fait tous les entraînements ces dernières semaines, il a participé aux deux derniers matchs, et a amélioré sa condition physique. Il va jouer demain bien sûr, je ne sais pas combien de minutes mais il est prêt pour la compétition. On va décider combien de temps ».
Un message clair : Dembélé va bien. Il jouera. Paris aura besoin de sa vitesse, de ses dribbles et de son imprévisibilité pour déranger la défense bavaroise.
- AFP
Marquinhos, pilier incontestable du vestiaire parisien
Éternel capitaine, Marquinhos bénéficie d’un soutien sans faille de son entraîneur. Luis Enrique a tenu à le rappeler : « En termes de foot, il n'y aucun doute sur le niveau de Marquinhos, dans le personnel, il est très fort, c'est une personne magnifique. C'est un vrai leader et je suis très content d'avoir un joueur comme lui, j'espère qu'il restera très longtemps ici ».
Des mots forts qui consolident la position du Brésilien dans ce projet et renforcent son rôle central avant un match où l’expérience comptera énormément.
- Getty Images
Prendre des points avant la tempête européenne
Dans une phase où aucune équipe ne laisse respirer, chaque point vaut de l’or. Luis Enrique l’assume complètement : « C'est important de gagner ici, pour les trois points mais aussi parce que notre groupe est le pire de la Ligue des champions. C'est important de profiter de ce match et de cette ambiance… Tous les matchs sont importants mais notre calendrier est intense et difficile et il faut prendre les points le plus en avance possible. C'est ce qu'on va chercher à faire demain, comme les trois premiers matchs ».
Le calendrier n’accorde aucune faveur. L’entraîneur connaît le chemin : prendre de l’avance et ne rien laisser filer.
- AFP
Rendre le PSG imprévisible : la clé Enrique
À ceux qui s'interrogent sur ses changements incessants, ses rotations, ses schémas mouvants, Luis Enrique n’hésite pas : « Il faut changer beaucoup de choses. Si tu fais toujours la même action, l'adversaire est très intelligent et change. C'est le même objectif que tu dois faire de différentes manières. On parle de petits détails et on est habitué. C'est ce qui nous accompagne ces dernières années. Je suis confiant et je pense qu'on peut améliorer mais je suis content de ce que je vois ».
Son PSG avance, teste, apprend. Et ce mardi, il promet des variations capables de perturber même les plus organisés.
- AFP
Mayulu, la pépite déjà précieuse
Luis Enrique adore les jeunes. Il le prouve encore : « C'est un joueur très important pour nous, pour sa qualité individuelle, technique et physique mais aussi pour sa capacité à jouer dans différentes positions. Ça me permet de profiter de sa qualité pendant les matchs, quand j'ai besoin de changer les joueurs. Il est encore en train de s'améliorer, je suis très content de ce que je vois de Senny et des joueurs du centre de formation ».
Paris prépare l’avenir sans attendre. Et les jeunes le lui rendent.
- Getty Images Sport
Ndjantou, une révélation au bon moment
Dernier nom cité : Quentin Ndjantou, annoncé comme une surprise et une satisfaction du groupe. « Il arrive très fort, il est surprenant. Un joueur avec cette capacité, cette mentalité et cette personnalité, il arrive dans le meilleur moment. Je suis très confiant, j'espère qu'il continuera à s'améliorer. Il est prêt à aider l'équipe première mais aussi les U19, les Espoirs si besoin... Je suis excité d'avoir un joueur comme lui dans l'équipe », a conclu l’ancien coach du Barça.
Un discours qui respire l’enthousiasme. Paris construit une profondeur nouvelle. Et certains talents frappent à la porte sans hésiter.