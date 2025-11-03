PSG-Bayern : Luis Enrique gonfle les troupes et promet une bataille électrique au Parc

Le coach parisien ne s'est pas réfugié derrière le prestige du Bayern, qui est sur une belle série record depuis. Il a préféré répondre avec aplomb, loin des discours prudents. À l’heure de mesurer la valeur réelle des deux équipes, il a lancé :

« Pour savoir qui est la meilleure équipe d'Europe, il faut attendre la fin de la saison. Il faut attendre de voir combien de trophées l'équipe gagne. En ce moment, ils sont très forts, ils le sont toujours. On connaît la difficulté du match mais on est prêt », a lancé le technicien asturien.

Autrement dit, le défi ne l’intimide pas. Il l’attend. Et ses joueurs aussi. Paris a souvent tremblé face aux Bavarois par le passé, mais l'entraîneur espagnol veut renverser ce récit, comme il l’a fait récemment lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier.