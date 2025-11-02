À la veille d’un choc européen très attendu, une interrogation plane autour d’un cadre du Paris Saint-Germain. Revenu récemment à la compétition et auteur de prestations encourageantes, Ousmane Dembélé a ressenti une gêne musculaire qui suscite la prudence du staff parisien. Si l’inquiétude n’est pas de mise, la gestion de son temps de jeu pourrait néanmoins être révisée avant le rendez-vous crucial face au Bayern Munich. Le Ballon d’Or 2025 pourrait bien vivre un nouveau tournant dans sa saison.
PSG, nouveau rebondissement pour Ousmane Dembélé
Ousmane Dembélé inquiète le PSG
Selon RMC Sport, Ousmane Dembélé s’est plaint de douleurs aux ischios-jambiers après la victoire du PSG face à Nice (1-0) en Ligue 1. Malgré cette alerte, l’ailier français a participé ce dimanche à la séance d’entraînement collective sur la pelouse du Campus de Poissy. Des images diffusées par Ligue 1 + montrent le joueur s’étirant et évoquant une légère gêne à la cuisse, sur la zone où il avait été blessé un mois et demi plus tôt.
Entré en cours de jeu contre Nice, Ousmane Dembélé n’avait disputé qu’une vingtaine de minutes, signe que le staff parisien souhaitait déjà le ménager. L’international tricolore avait d’ailleurs ressenti une sensation similaire dès la rencontre précédente contre Lorient (1-1), qu’il avait débutée titulaire.
Pas de rechute, Dembélé sera présent face au Bayern
Toujours d’après RMC Sport, il ne s’agit pas d’une rechute, mais d’une simple gêne musculaire qui ne remet pas en cause la présence d’Ousmane Dembélé dans le groupe parisien pour la réception du Bayern Munich. L’attaquant devrait donc figurer sur la feuille de match, sauf imprévu lors de la dernière séance.
Cependant, le staff du PSG demeure vigilant face à la fragilité musculaire du Ballon d’Or, déjà victime de plusieurs arrêts cette saison. Si son état ne s’améliore pas d’ici mardi, Luis Enrique pourrait choisir de préserver le Français en le faisant débuter sur le banc, afin d’éviter tout risque avant la suite de la campagne européenne.