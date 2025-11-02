PSG, nouveau rebondissement pour Ousmane Dembélé

Selon RMC Sport, Ousmane Dembélé s’est plaint de douleurs aux ischios-jambiers après la victoire du PSG face à Nice (1-0) en Ligue 1. Malgré cette alerte, l’ailier français a participé ce dimanche à la séance d’entraînement collective sur la pelouse du Campus de Poissy. Des images diffusées par Ligue 1 + montrent le joueur s’étirant et évoquant une légère gêne à la cuisse, sur la zone où il avait été blessé un mois et demi plus tôt.

Entré en cours de jeu contre Nice, Ousmane Dembélé n’avait disputé qu’une vingtaine de minutes, signe que le staff parisien souhaitait déjà le ménager. L’international tricolore avait d’ailleurs ressenti une sensation similaire dès la rencontre précédente contre Lorient (1-1), qu’il avait débutée titulaire.