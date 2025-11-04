Le PSG accueille le Bayern Munich ce mardi soir pour le compte de la quatrième journée de Ligue des champions. Kingsley Coman connaît ce duel comme personne. Paris d’un côté, Munich de l’autre. Sa carrière a longtemps fait le pont entre ces deux géants, presque comme si le destin refusait de lui offrir une respiration dans ce face-à-face permanent. Pour la première fois depuis près d’une décennie, l’ailier français ne vivra pas cette affiche crampons aux pieds, mais derrière un écran. Pourtant, ses mots prouvent qu’il n’a rien perdu de son attachement aux deux clubs. Et lorsqu’il s’agit de choisir son camp pour ce choc européen, il tranche avec une sincérité désarmante.
PSG ou Bayern ? Le choix surprenant de Kingsley Coman
- AFP
Paris-Munich, un duel qui a façonné sa carrière
Quand on évoque PSG-Bayern, le nom de Kingsley Coman surgit presque instantanément. L’international français a grandi au centre de formation parisien, avant de s'envoler pour l'Allemagne où il a connu la réussite, les trophées et la reconnaissance mondiale. Cette confrontation, il l’a vécue comme joueur à neuf reprises. Autant dire qu’il en connaît chaque nuance, chaque tension, chaque souvenir.
Durant ses dix années en Bavière, il a empilé les titres, accumulé les matchs d’envergure et peaufiné son statut de joueur décisif sur la scène européenne. Aujourd’hui, à 29 ans, après son départ pour Al-Nassr en Arabie saoudite, Coman regarde le football européen à distance. Mais son histoire avec Paris et Munich reste vivace.
- AFP
Un spectateur… mais pas neutre
Ce mardi 4 novembre, il ne foulera pas la pelouse du Parc des Princes. La Ligue des champions se jouera sans lui. Cette fois, le costume du fan remplace celui du joueur. Logique, il évolue désormais à côté de Cristiano Ronaldo dans le Golfe, loin des joutes européennes. Pourtant, son intérêt pour ce choc ne s’est pas évaporé.
Face à la question du cœur dans un entretien accordé à Le Parisien, il joue d'abord la carte parisienne avant de rire et changer de direction :
« Maintenant que je ne joue plus au Bayern, je vais dire : Allez Paris »… puis il rectifie aussitôt, hilare : « Ah bah non (il rigole). J’ai davantage d’amis au Bayern qu’au PSG donc je serai pour le Bayern mardi. J’ai passé tellement de temps à Munich… Bien sûr, j’ai été formé à Paris, c’est mon club de cœur. Mais j’ai joué dix saisons au Bayern et j’ai affronté tellement de fois le PSG, que j’ai dû me détacher un peu de cela ».
Entre humour et lucidité, Coman dévoile un attachement puissant aux deux institutions, mais l’affect du vestiaire a parlé. L’homme choisit finalement Munich, même si Paris garde sa place dans son histoire.
- AFP
Paris dans le sang, Munich dans les tripes
Né dans la capitale, Coman reste profondément marqué par ses années parisiennes. Il cite volontiers ses premiers souvenirs pros, ses camarades de formation, ses émotions adolescentes. Cependant, son évolution sportive et humaine s’est surtout écrite sous le maillot bavarois.
En dix saisons à l'Allianz Arena, il a disputé 339 matchs et remporté 20 trophées. De quoi ancrer solidement son nom dans l’histoire du club.
Et lorsqu’il évoque ses liens actuels, l’explication coule naturellement : « Bien sûr que j’ai cet amour pour le PSG mais quand tu as passé autant de temps dans une équipe comme le Bayern, tu crées des liens, des relations fortes. J’ai conservé plus d’affinités à Munich qu’au PSG, où il n’y a plus aucun joueur de ma génération après le départ de Presnel (Kimpembe). Pour toutes ces raisons, je supporterai le Bayern mais si le PSG l’emporte, je serais quand même content ! »
- (C)Getty images
Le soir où Paris a soulevé sa première Ligue des champions… sous ses yeux
Ironie du destin, lorsque le PSG a enfin réalisé ce rêve devenu obsession, Coman se trouvait à Munich. Il a vécu ce 31 mai sur la pelouse qu’il connaît par cœur. Il a vu les larmes de Presnel Kimpembe, il a applaudi son club formateur, il a vibré.
« J’étais à Munich pour la finale contre l’Inter Milan et évidemment j’étais supporter du PSG ce soir-là. Quand ils ont marqué, j’ai applaudi et j’étais vraiment heureux pour le club. J’ai vu Presnel (Kimpembe) après la finale, je suis passé le voir à la petite cérémonie organisée par le PSG pour le féliciter ainsi que les gens du club », a-t-il indiqué.
Ce sacre l’a aussi libéré d’un poids : plus de rancœur parisienne envers celui qui avait brisé le rêve du club en 2020.
« Les supporters me détestent à moitié parce que j’ai marqué contre le PSG en finale en 2020. Certains me reprochaient encore d’avoir inscrit ce but. Alors quand ils ont battu l’Inter, je me suis dit : Ça y est, c’est du passé, ils l’ont gagné », ajoute Coman.
- AFP
Coman, tiraillé mais serein
Son soutien au Bayern n'efface pas sa tendresse pour Paris. Il a choisi un camp, sans fermer la porte au bonheur parisien. Une posture rare, honnête, loin des discours formatés. Finalement, son cœur bat en rouge, blanc… et bleu. Peut-être un équilibre étrange pour certains, mais sincère.