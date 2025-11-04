PSG ou Bayern ? Le choix surprenant de Kingsley Coman

Ce mardi 4 novembre, il ne foulera pas la pelouse du Parc des Princes. La Ligue des champions se jouera sans lui. Cette fois, le costume du fan remplace celui du joueur. Logique, il évolue désormais à côté de Cristiano Ronaldo dans le Golfe, loin des joutes européennes. Pourtant, son intérêt pour ce choc ne s’est pas évaporé.

Face à la question du cœur dans un entretien accordé à Le Parisien, il joue d'abord la carte parisienne avant de rire et changer de direction :

« Maintenant que je ne joue plus au Bayern, je vais dire : Allez Paris »… puis il rectifie aussitôt, hilare : « Ah bah non (il rigole). J’ai davantage d’amis au Bayern qu’au PSG donc je serai pour le Bayern mardi. J’ai passé tellement de temps à Munich… Bien sûr, j’ai été formé à Paris, c’est mon club de cœur. Mais j’ai joué dix saisons au Bayern et j’ai affronté tellement de fois le PSG, que j’ai dû me détacher un peu de cela ».

Entre humour et lucidité, Coman dévoile un attachement puissant aux deux institutions, mais l’affect du vestiaire a parlé. L’homme choisit finalement Munich, même si Paris garde sa place dans son histoire.