La compo du PSG face à Flamengo : le onze remanié de Luis Enrique

Sur les côtés, le PSG doit composer. Achraf Hakimi reste absent. Le latéral poursuit sa montée en puissance au Maroc, à quelques jours de l’entrée en lice des Lions de l’Atlas à la CAN face aux Comores. Sans lui, Warren Zaïre-Emery glisse encore à droite, un rôle qu’il commence à maîtriser. À gauche, Nuno Mendes conserve son poste.

Dans l’axe, Willian Pacho tient sa place. À ses côtés, une incertitude plane. Marquinhos ressent une gêne à la hanche depuis la semaine passée, même si Luis Enrique rassure sur son état. S’il ne peut pas démarrer, l’Ukrainien Ilya Zabarnyi prendra le relais. Une option déjà intégrée par le staff.