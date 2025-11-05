PSG : plus de peur que de mal pour Achraf Hakimi ?

Les échos venus dans la foulée ont jeté un voile d’espoir sur ce scénario noir. Si certains médias mentionnaient une indisponibilité de deux à quatre semaines, France-Info a apporté un éclairage supplémentaire dans la nuit, via Julien Froment. Le journaliste a expliqué :

« Entorse pour Achraf Hakimi, qui pourrait l'éloigner environ entre 4 et 6 semaines, l'IRM qu'il passera demain doit confirmer tout ça. Coup dur pour le PSG, qui va devoir bricoler à droite. Et coup dur pour Hakimi, à l'approche de la CAN à domicile ».

Cette déclaration apaise une partie des craintes. La cheville du défenseur a fortement gonflé, rendant impossible un diagnostic immédiat. L’imagerie prévue doit confirmer le verdict, mais la perspective d’une absence estimée entre un et un mois et demi semble moins catastrophique que ce que certains redoutaient.