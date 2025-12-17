Coupe intercontinentale : pourquoi le PSG va marquer l’histoire et non Marseille

Ce mercredi à 18 heures, au Qatar, le PSG deviendra la première équipe française à disputer la Coupe intercontinentale. L’adversaire se nomme Flamengo, géant brésilien et référence sud-américaine. Ce match n’a rien d’anodin. Il place Paris dans une compétition longtemps fantasmée, réservée à une élite restreinte, celle des clubs sacrés sur leur continent.

Cette Coupe intercontinentale ne doit pas être confondue avec la Coupe du monde des clubs nouvelle formule. Cette dernière, élargie à 24 équipes, s’est déroulée l’été dernier et s’est conclue par une lourde défaite parisienne contre Chelsea en finale (3-0). Le cadre est ici différent. Plus resserré. Plus symbolique aussi.