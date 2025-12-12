Chevalier délogé par Safonov ? La réponse forte de Luis Enrique

Luis Enrique a surpris par la clarté et la répétition de ses compliments à l’égard de Matvey Safonov. Interrogé en conférence de presse à la veille du déplacement à Metz, l’entraîneur parisien a rappelé que son portier russe avait répondu présent dès qu’une opportunité s’était présentée. Sans évoquer explicitement un changement de statut, Luis Enrique a pourtant laissé entendre que Safonov avait marqué des points lors des deux rencontres où Lucas Chevalier faisait défaut. Le fait que l’Espagnol insiste autant sur ces performances met clairement la pression sur le titulaire initial.

Avant même de rencontrer les médias, RMC Sport rapporte que Luis Enrique avait déjà choisi d’aborder le sujet en direct sur la chaîne Twitch du PSG, répondant spontanément à un supporter. « C'est bien ça, bravo ! », a-t-il d’abord lancé avant de poursuivre : « C'est clair, nous aimons que tous les joueurs soient prêts et Safonov a montré qu'il était prêt. Il a attendu son moment et il est entré dans un très bon moment. C'est très important pour l'équipe. » Une sortie inhabituelle de la part de Luis Enrique, signe que le débat est désormais ouvert.