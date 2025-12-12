À l’heure où le Paris Saint-Germain s’apprête à défier le FC Metz pour la 16e journée de Ligue 1, la hiérarchie des gardiens fait soudain vaciller les certitudes. Luis Enrique, rarement aussi démonstratif sur un joueur, a multiplié les éloges envers Matvey Safonov, auteur de deux prestations solides face à Rennes (5-0) et Bilbao (0-0). Le technicien espagnol ne ferme plus la porte à un changement durable, alors que Lucas Chevalier revient tout juste de blessure. Une situation qui interroge, bouscule, et pourrait bien redistribuer les cartes à un moment stratégique de la saison parisienne.
Chevalier délogé par Safonov ? La réponse forte de Luis Enrique
- AFP
Luis Enrique encense Matvey Safonov
Luis Enrique a surpris par la clarté et la répétition de ses compliments à l’égard de Matvey Safonov. Interrogé en conférence de presse à la veille du déplacement à Metz, l’entraîneur parisien a rappelé que son portier russe avait répondu présent dès qu’une opportunité s’était présentée. Sans évoquer explicitement un changement de statut, Luis Enrique a pourtant laissé entendre que Safonov avait marqué des points lors des deux rencontres où Lucas Chevalier faisait défaut. Le fait que l’Espagnol insiste autant sur ces performances met clairement la pression sur le titulaire initial.
Avant même de rencontrer les médias, RMC Sport rapporte que Luis Enrique avait déjà choisi d’aborder le sujet en direct sur la chaîne Twitch du PSG, répondant spontanément à un supporter. « C'est bien ça, bravo ! », a-t-il d’abord lancé avant de poursuivre : « C'est clair, nous aimons que tous les joueurs soient prêts et Safonov a montré qu'il était prêt. Il a attendu son moment et il est entré dans un très bon moment. C'est très important pour l'équipe. » Une sortie inhabituelle de la part de Luis Enrique, signe que le débat est désormais ouvert.
- Getty Images Sport
Luis Enrique lance la concurrence entre Lucas Chevalier et Safonov
En conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a ensuite évalué la situation physique de Lucas Chevalier, revenu d’une blessure à la cheville droite après le tacle de Lamine Camara. « Lucas a eu cette petite blessure, il est de retour. Aujourd'hui, il a fait l'entraînement comme d'habitude », a-t-il affirmé. Mais derrière cette mise au point, Luis Enrique a de nouveau orienté son discours vers Safonov, rappelant que son gardien remplaçant n'avait pas seulement assuré l’intérim, mais démontré un niveau et une personnalité remarqués. Le message est limpide : rien n’assure un retour automatique du titulaire.
Luis Enrique reconnaît d’ailleurs disposer de trois gardiens compétitifs et refuse toute décision anticipée. « Je suis très content de savoir qu'on a trois top gardiens », a-t-il insisté, ouvrant clairement la porte à une concurrence élargie. Une posture qui, dans les faits, crée une réelle émulation tout en soulignant la nécessité pour chaque joueur de saisir sa chance. Les joueurs eux-mêmes perçoivent ce changement de ton, car depuis le début de la saison, l’ancien coach du Barça ne s'était jamais autant étendu sur un remplaçant.
- AFP
Un troisième match pour Safonov ? Possibilité assumée
Face à la question de savoir si Safonov pouvait enchaîner une troisième titularisation, Luis Enrique n’a laissé filtrer aucune certitude, mais n’a rien écarté non plus. « Ça dépend tout le temps », a-t-il répondu, rappelant sa confiance dans les trois portiers tout en précisant que l’important restait la disponibilité et la performance. Une formulation volontairement ouverte, mais qui traduit une volonté claire : maintenir tous les gardiens – Lucas Chevalier, Matvey Safonov, Renato Marin, - sous tension. Luis Enrique sait que le match de Metz peut constituer un tournant, autant dans la saison du PSG que dans la trajectoire individuelle de Safonov.
Le gardien russe, recruté en 2024, avait vu son temps de jeu disparaître avec l’arrivée de Chevalier cet été. Mis à l’écart lors des vingt premiers matchs de la saison, il a profité du forfait de son concurrent pour rappeler son niveau. Luis Enrique, sensible à la discipline et au professionnalisme, a fortement apprécié. Safonov a même valorisé publiquement ses deux clean sheets consécutifs, soulignant ses « deux clean sheets » dans un message accompagné du morceau "Jeux d'échecs" du rappeur SDM. Une communication qui montre sa détermination à s’imposer.