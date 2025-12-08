PSG, Ousmane Dembélé encore forfait contre Bilbao ?

À deux jours du déplacement du Paris Saint-Germain à Bilbao, l’incertitude grandit autour d’Ousmane Dembélé. L’ailier parisien, déjà ménagé depuis son retour de blessure, traverse un nouvel épisode imprévu qui remet en cause sa présence en Ligue des champions. Entre prudence médicale, calendrier exigeant et gestion millimétrée du Ballon d’Or, le PSG pourrait être contraint de s’adapter une nouvelle fois.

Ousmane Dembélé incertain pour Bilbao - PSG

Ousmane Dembélé, touché par un syndrome grippal, n’a pas pris part à l’entraînement de reprise du PSG ce lundi au Campus, selon les révélations du journal Le Parisien. Une absence qui entretient le doute sur sa participation au choc de mercredi face à Bilbao. Depuis son retour après une lésion au mollet début novembre, Ousmane Dembélé a été réintroduit progressivement : onze minutes contre Tottenham (5-3), vingt-six contre Monaco (1-0), puis vingt-six face à Rennes (5-0). Un plan d’accompagnement élaboré avec Luis Enrique, qui avait annoncé être « plus attentif que d’habitude » avec Ousmane Dembélé après ses récentes blessures.

À la veille du voyage, le PSG se prépare à rejoindre le Pays basque ce mardi matin pour un ultime entraînement à San Mamés. Ousmane Dembélé pourrait intégrer le groupe in extremis si son état le permet, mais aucune garantie n’est donnée pour l’instant, tant la prudence reste de mise. La situation d’Ousmane Dembélé soulève un véritable casse-tête pour le staff parisien, partagé entre besoins sportifs et gestion physique d’un joueur clé dont la montée en puissance est surveillée de près.