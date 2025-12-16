Paris Saint-Germain - Flamengo : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est le rendez-vous avec l'histoire que tout le peuple parisien attend. Ce mercredi soir à Doha, dans son jardin qatari, le Paris Saint-Germain affronte Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale. L'enjeu est colossal : devenir le premier club français à soulever ce trophée et réaliser un sextuplé inédit en 2025, égalant ainsi les exploits légendaires du Barça de Guardiola (2009) et du Bayern de Flick (2020).

Dembélé, le pari risqué de Luis Enrique ?

Mais pour toucher les étoiles, Luis Enrique doit jongler avec ses propres démons. La gestion du cas Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025 mais fragile physiquement, est au cœur de toutes les discussions. À peine remis d'une maladie et de pépins musculaires, le Français sera-t-il aligné d'entrée au risque d'une rechute ? Sans Hakimi, blessé jusqu'en 2026, le coach espagnol sait qu'il marche sur des œufs, d'autant que le retard en Ligue 1 sur Lens ajoute une pression supplémentaire à cette fin d'année.

Flamengo et l'ombre de l'OM

En face, Flamengo n'est pas venu faire de la figuration. Le champion d'Amérique du Sud, entraîné par Filipe Luis, est une machine à gagner qui a déjà raflé sept trophées en un an et demi. Invaincus depuis novembre, les Brésiliens arrivent gonflés à bloc, soutenus... par l'Olympique de Marseille ! Le club phocéen n'a pas manqué de piquer son rival en affichant publiquement son soutien aux Cariocas."Nous serons là pour vous soutenir", a tweeté l'OM, ajoutant du sel à une finale déjà électrique.

Doha, terre de sacre ?

Déjà vainqueur du Trophée des Champions à Doha en début d'année, le PSG espère que la capitale qatarie lui portera à nouveau chance. Mais face à des Brésiliens qui rêvent de ramener le titre à Rio quarante-quatre ans après le sacre de Zico, les Parisiens devront sortir le match parfait. Pour l'histoire, pour le prestige, et pour clore en apothéose une année 2025 déjà inoubliable.

Sur quelle chaine suivre le match Paris Saint-Germain - Flamengo ?

La rencontre entre le PSG et Flamengo sera à suivre ce mercredi 17 décembre 2025 à partir de 18h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. La rencontre est aussi diffusée sur M6, et en streaming sur M6+.

Horaire et lieu du match Paris Saint-Germain - Flamengo

FIFA Intercontinental Cup - FIFA Intercontinental Cup Ahmed bin Ali Stadium

La rencontre entre le PSG et Flamengo se tiendra ce mercredi 17 décembre à partir de 18h00, heure française, au Stade Ahmed Bin Ali Stadium d'Al Rayyan.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du PSG

Le Paris Saint-Germain aborde la finale de la Coupe intercontinentale avec un groupe quasiment au complet. Bonne nouvelle pour Luis Enrique : Marquinhos, touché à la hanche ces derniers jours, figure bien dans le groupe après avoir repris normalement. Ousmane Dembélé, absent à Metz pour cause de maladie, est également apte et postule à une place dans le onze, même si son état sera encore surveillé.

Seul absent notable : Achraf Hakimi, toujours gêné à la cheville et déjà tourné vers la CAN avec le Maroc. Lucas Chevalier, remis de sa blessure à la cheville, est de nouveau disponible, relançant le débat dans les buts avec Matvey Safonov, performant lors des dernières sorties.

Forfait à Metz, Senny Mayulu rejoindra le groupe à Doha avec un léger décalage, mais sera bien opérationnel. Offensivement, Paris arrive en confiance après son succès en Ligue 1, avec Ramos, Doué et Mbaye buteurs. Luis Enrique devrait s’appuyer sur son 4-3-3 habituel pour tenter de décrocher un nouveau titre mondial.

Infos sur l'équipe de Flamengo

Flamengo aborde la finale avec quelques incertitudes notables. Allan devrait manquer le rendez-vous de mercredi, le milieu étant gêné par une blessure au talon qui l’écarte du groupe. Pedro, de son côté, reste incertain en raison d’un problème à l’avant-bras ; sa participation ne sera tranchée qu’à l’approche du coup d’envoi.

Sur le plan sportif, les signaux sont toutefois encourageants. Lors du dernier succès face à Pyramids, la solidité défensive a été au rendez-vous : Léo Pereira et Danilo ont tous deux trouvé le chemin des filets, tandis qu’Agustín Rossi a assuré l’essentiel dans les buts avec deux arrêts décisifs pour préserver sa cage inviolée. Un socle rassurant avant d’affronter le PSG.

La forme des deux équipes