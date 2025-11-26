Le Paris Saint-Germain affronte Tottenham, ce mercredi, à l’occasion de la 5e journée de Ligue des Champions. Un choc qui devrait permettre aux Parisiens de se relancer dans la compétition après le revers contre le Bayern. Luis Enrique a d’ores et déjà pris ses dispositions avec un onze infernal contre les Spurs, ce soir.
La compo du PSG contre Tottenham : Luis Enrique sort le grand jeu
- AFP
PSG - Tottenham, un choc aux allures de revanche
Trois mois après la Supercoupe d’Europe, le PSG (7e, 9 pts) et Tottenham (12e, 8 pts) se retrouvent en Ligue des Champions. Les Spurs vont essayer de reprendre leur revanche après avoir perdu la Supercoupe face aux Parisiens. Du côté des champions d’Europe en titre, il est important de remporter ce choc pour se remettre dans le sens de la marche après la défaite contre le Bayern Munich (1-2).
Un match qui a d’ailleurs le PSG perdre deux nouveaux joueurs dont Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Si le Marocain ne sera pas de retour avant la trêve hivernale, le Français, lui, est déjà opérationnel pour le choc contre Tottenham. Luis Enrique dispose donc de plusieurs armes offensives à son actif et il ne s’en privera pour venir à bout des hommes de Thomas Frank, ce soir.
- AFP
Luis Enrique innove en défense
Depuis le forfait d’Achraf Hakimi, c’est Warren Zaire-Emery qui tient le flanc droit de la défense et ça devrait encore le cas, ce mercredi. Dans l’axe, Willian Pacho devrait être accompagné du capitaine Marquinhos qui honorera sa 500e apparition sous les couleurs du PSG, ce soir. À gauche, Luis Enrique devrait reconduire Nuno Mendes pour compléter le quatuor défensif devant les cages de Lucas Chevalier.
- AFP
La décision forte de Luis Enrique en attaque
Dans l’entrejeu, Luis Enrique devrait enfin compter sur le trio Vitinha - Joao Neves - Fabian Ruiz, qui n’était plus apparu depuis le match contre l’Atalanta (4-0). En attaque, le technicien espagnol devrait confier la pointe à Senny Mayulu qui serait entouré des ailiers Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia.
La compo attendue du PSG contre Tottenham
Chevalier - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Neves, Ruiz - Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia.