FBL-EUR-C1-PSG-TRAININGAFP
Bour Han Amoussa

La compo du PSG contre Tottenham : Luis Enrique sort le grand jeu

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a fait des choix forts dans son onze contre Tottenham, mercredi.

Ligue 1
Monaco crest
Monaco
ASM
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Fulham crest
Fulham
FUL