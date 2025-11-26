La compo du PSG contre Tottenham : Luis Enrique sort le grand jeu

Depuis le forfait d’Achraf Hakimi, c’est Warren Zaire-Emery qui tient le flanc droit de la défense et ça devrait encore le cas, ce mercredi. Dans l’axe, Willian Pacho devrait être accompagné du capitaine Marquinhos qui honorera sa 500e apparition sous les couleurs du PSG, ce soir. À gauche, Luis Enrique devrait reconduire Nuno Mendes pour compléter le quatuor défensif devant les cages de Lucas Chevalier.