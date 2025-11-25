PSG-Tottenham : Luis Enrique promet un choc électrique et assume la pression

Avant de répondre aux questions des journalistes, Luis Enrique s’est exprimé sur PSGTV avec une aisance qui traduisait son humeur du jour. Son sourire ne l’a pas quitté lorsqu'il a rappelé la singularité de cette compétition :

« C'est plus facile de faire des entraînements, il ne faut pas beaucoup parler parce que tu sens que c'est un match différent et une compétition différente pour nous. C'est notre compétition nous sommes le champion actuel et on veut continuer sur le chemin ».

L’Espagnol insiste : la Ligue des champions crée toujours un contexte particulier, davantage chargé d’émotion et de tension. Le PSG arrive dans ce choc en assumant son statut, sans fuir la pression.