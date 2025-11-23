PSG - Maroc, les mots rassurants d'Achraf Hakimi sur sa blessure

L’alerte avait de quoi inquiéter le Paris Saint-Germain comme le Maroc, mais Achraf Hakimi a finalement livré un message qui apaise toutes les tensions. Depuis sa sortie face au Bayern Munich, son état de santé suscitait interrogations et inquiétudes. Pourtant, le latéral parisien, engagé dans une course contre la montre avant la Coupe d’Afrique des Nations, a tenu à clarifier la situation. Ses mots, mesurés mais encourageants, laissent entrevoir un retour plus rapide que prévu.

Un retour imminent ? Achraf Hakimi rassure le PSG et le Maroc

Depuis le 4 novembre, Achraf Hakimi vit au rythme de la rééducation après sa blessure contractée lors du choc PSG - Bayern Munich (1-2). Touché à la cheville, Achraf Hakimi s’efforce de retrouver rapidement ses sensations à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations, programmée pour le 21 décembre. Dans un reportage diffusé au Canal Football Club dimanche, Achraf Hakimi a tenu à rassurer en détaillant l’évolution de son état physique.

Victime d’un tacle sévère de Luis Diaz, Achraf Hakimi poursuit une convalescence intense, mais encourageante. Il déclare : « Ça va beaucoup mieux, l’inflammation a descendu, ça va beaucoup mieux maintenant, ça ne fait pas mal. Je suis positif, je suis concentré, je continue de travailler fort avec cet objectif d’arriver bien à la CAN ». Un témoignage qui redonne de l’espoir au PSG comme à la sélection marocaine, tous deux dépendants du rôle clé d’Achraf Hakimi.