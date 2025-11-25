Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre une soirée de Ligue des champions décisive au Parc des Princes et l’atmosphère annonce un rendez-vous sous haute tension. Alors que Tottenham débarque à Paris avec l’ambition de relancer sa campagne européenne ce mercredi (21h), Luis Enrique a déjà laissé filtrer plusieurs indices sur ses intentions. Entre retours majeurs, choix tactiques mûrement réfléchis et un message clair envoyé à son vestiaire, l’entraîneur espagnol semble déterminé à aligner une formation de gala. Les contours de ce plan prennent forme, laissant présager un match à très haute intensité.
PSG - Tottenham, Luis Enrique sort l'artillerie
- AFP
Luis Enrique réactive ses cadres pour un rendez-vous clé
Pour cette cinquième journée de Ligue des champions, le PSG (5e, 9 pts) reçoit les Spurs (8e), actuellement 10es de la C1. Dès la victoire contre Le Havre samedi (3-0), Luis Enrique a offert un aperçu de ses choix, en laissant plusieurs titulaires habituels sur le banc : Marquinhos, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia. Tous devraient être de retour dans le onze de départ d’après les échos du Parisien. Le milieu Vitinha - Ruiz - Neves, inédit en C1 depuis la première journée contre l’Atalanta, devrait à nouveau être aligné devant une défense retrouvant Nuno Mendes, décisif lors du match de samedi.
Sur le flanc droit, Luis Enrique devrait reconduire Warren Zaïre-Emery, chargé de suppléer Achraf Hakimi, toujours en convalescence en Espagne après une entorse. Devant Lucas Chevalier, la charnière Marquinhos - Pacho devrait être reformée, permettant au capitaine brésilien de célébrer son 500e match sous les couleurs parisiennes. En conférence de presse, Luis Enrique a tenu à saluer cet accomplissement : « C’est un chiffre incroyable. C’est très important pour lui et ses partenaires. C’est un beau chemin parcouru. C’est un vrai leader, un joueur différent. On espère qu’il va durer encore longtemps. »
- AFP
Mayulu ou Lee ? Le choix déterminant de Luis Enrique
Si la structure défensive et le milieu semblent arrêtés, un dernier doute persiste : l’identité du troisième attaquant. Luis Enrique hésite encore entre deux profils. D’un côté, Senny Mayulu, titularisé lors de tous les matches de C1 sauf celui contre le Bayern Munich, apparaît comme l’option la plus naturelle, permettant de maintenir Barcola et Kvaratskhelia sur les ailes. De l’autre, Kang-In Lee, plus en forme ces dernières semaines, pourrait occuper le rôle de faux numéro 9 ou évoluer à droite.
Mais Luis Enrique sait que le Sud-Coréen n’a jamais totalement convaincu dans cette fonction centrale, même si son volume de jeu et son intelligence tactique plaident pour lui. En parallèle, Ousmane Dembélé, tout juste réintégré au groupe, ne devrait pas débuter, l’encadrement souhaitant éviter tout risque de rechute. Ce dernier paramètre pourrait conforter Luis Enrique dans l’idée de titulariser Mayulu, afin d’assurer la cohérence offensive d’un dispositif pensé pour mettre immédiatement la pression sur Tottenham.
La compo probable du PSG contre Tottenham
Chevalier - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Vitinha, Neves, Ruiz - Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia.