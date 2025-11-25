PSG - Tottenham, Luis Enrique sort l'artillerie

Pour cette cinquième journée de Ligue des champions, le PSG (5e, 9 pts) reçoit les Spurs (8e), actuellement 10es de la C1. Dès la victoire contre Le Havre samedi (3-0), Luis Enrique a offert un aperçu de ses choix, en laissant plusieurs titulaires habituels sur le banc : Marquinhos, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia. Tous devraient être de retour dans le onze de départ d’après les échos du Parisien. Le milieu Vitinha - Ruiz - Neves, inédit en C1 depuis la première journée contre l’Atalanta, devrait à nouveau être aligné devant une défense retrouvant Nuno Mendes, décisif lors du match de samedi.

Sur le flanc droit, Luis Enrique devrait reconduire Warren Zaïre-Emery, chargé de suppléer Achraf Hakimi, toujours en convalescence en Espagne après une entorse. Devant Lucas Chevalier, la charnière Marquinhos - Pacho devrait être reformée, permettant au capitaine brésilien de célébrer son 500e match sous les couleurs parisiennes. En conférence de presse, Luis Enrique a tenu à saluer cet accomplissement : « C’est un chiffre incroyable. C’est très important pour lui et ses partenaires. C’est un beau chemin parcouru. C’est un vrai leader, un joueur différent. On espère qu’il va durer encore longtemps. »