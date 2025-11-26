Le groupe du PSG contre Tottenham : un retour très important et une nouveauté

Luis Enrique avance avec ses certitudes, mais aussi avec une infirmerie qui refuse de se vider. Achraf Hakimi et Désiré Doué manquent toujours à l’appel. Deux absences qui pèsent, tant les deux joueurs apportent rythme et profondeur, mais le coach n’a pas eu d’autre choix que de composer sans eux une nouvelle fois.

En revanche, une nouvelle dynamise toute la préparation : Ousmane Dembélé réapparaît dans le groupe. Touché au mollet lors du choc face au Bayern Munich (défaite 1-2) le 4 novembre, le Ballon d’Or 2025 a récupéré et réintègre enfin les plans de Luis Enrique. Paris attendait ce moment, et le vestiaire aussi. Avec lui, l’attaque retrouve une variété qui avait manqué lors des dernières rencontres.

Ilya Zabarnyi retrouve également sa place. Le défenseur ukrainien a purgé sa suspension après son expulsion lors du match face au Bayer Leverkusen. Ce retour renforce une charnière qui a parfois vacillé ces dernières semaines. Autre élément notable : la première convocation du jeune gardien Martin James, seulement 17 ans, profitant de l’absence de Renato Marin.