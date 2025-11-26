Le Paris Saint-Germain joue gros ce mercredi soir au Parc des Princes, avec un duel face à Tottenham qui pourrait rebattre les cartes pour la qualification. Dans une Ligue des champions où chaque faux pas laisse des traces, Luis Enrique sait que son groupe doit réagir. Paris occupe une 7e place frustrante, mais une victoire peut replacer le club dans un top 5 encore accessible. Pour affronter les Spurs, l’entraîneur espagnol a retenu vingt-et-un joueurs, dont un retour qui change complètement l’atmosphère autour de cette rencontre.
Le groupe du PSG contre Tottenham : un retour très important et une nouveauté
Un PSG sous pression mais toujours ambitieux
Le PSG traverse une phase délicate en Ligue des champions, sans sombrer pour autant. La réception de Tottenham arrive au moment où Paris cherche à relancer sa marche en avant. Un succès enverrait les champions d’Europe vers un horizon plus dégagé, avec l’avantage précieux d’une qualification directe pour les huitièmes à portée de main. Le Parc s’apprête donc à vivre une soirée lourde d’enjeux, dans un contexte où la moindre erreur peut coûter cher.
Un groupe réduit mais renforcé par un retour majeur
Luis Enrique avance avec ses certitudes, mais aussi avec une infirmerie qui refuse de se vider. Achraf Hakimi et Désiré Doué manquent toujours à l’appel. Deux absences qui pèsent, tant les deux joueurs apportent rythme et profondeur, mais le coach n’a pas eu d’autre choix que de composer sans eux une nouvelle fois.
En revanche, une nouvelle dynamise toute la préparation : Ousmane Dembélé réapparaît dans le groupe. Touché au mollet lors du choc face au Bayern Munich (défaite 1-2) le 4 novembre, le Ballon d’Or 2025 a récupéré et réintègre enfin les plans de Luis Enrique. Paris attendait ce moment, et le vestiaire aussi. Avec lui, l’attaque retrouve une variété qui avait manqué lors des dernières rencontres.
Ilya Zabarnyi retrouve également sa place. Le défenseur ukrainien a purgé sa suspension après son expulsion lors du match face au Bayer Leverkusen. Ce retour renforce une charnière qui a parfois vacillé ces dernières semaines. Autre élément notable : la première convocation du jeune gardien Martin James, seulement 17 ans, profitant de l’absence de Renato Marin.
Le groupe parisien convoqué pour affronter Tottenham :
Gardiens : Chevalier, Safonov, James
Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L. Hernandez, Nuno Mendes, Pacho
Milieux : F. Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou, J. Neves
Attaquants : Kvaratskhelia, G. Ramos, Dembélé, Barcola, Mbaye