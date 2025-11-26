Paris SG - Tottenham : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après une trêve internationale qui a coupé le rythme et figé les dynamiques, le Paris Saint-Germain replonge dans sa campagne européenne. Le Parc des Princes accueille Tottenham pour une soirée qui peut remettre Paris sur de bons rails… ou compliquer un parcours déjà mis sous pression par la défaite contre le Bayern Munich. Les Parisiens arrivent revanchards, les Spurs débarquent sans complexe. Le décor est planté pour le choc de ce mercredi soir.

Paris SG - Tottenham : un duel brûlant pour relancer Paris en C1

La Ligue des champions reprend ses droits pour le PSG qui, après deux semaines d’arrêt, retrouve son antre avec l’obligation de montrer autre chose que lors de sa dernière sortie européenne. Le revers concédé face au Bayern Munich (1-2), début novembre, a laissé une trace et a surtout fait glisser le club parisien hors du groupe des équipes les mieux placées. Leader de Ligue 1 mais seulement cinquième de la poule en C1, Paris possède trois longueurs de retard sur le Bayern, Arsenal et l’Inter. Autant dire que ce rendez-vous contre Tottenham ne laisse pas beaucoup de marge.

Le Parc des Princes servira une nouvelle fois de théâtre à un match où le PSG devra combiner énergie, confiance et efficacité. L’équipe souhaite prouver que les clubs anglais ne l’impressionnent plus, comme elle l’avait clairement montré la saison passée, couronnée par une victoire dans la compétition. Bien qu’il soit affaibli, le PSG reste déterminé. Un résultat positif est envisagé contre les Spurs ce mercredi. Avec l’enjeu, les Parisiens n’auront pas le droit à un faux départ. Le classement ne pardonnera plus.

Tottenham sans pression, mais avec des ambitions

Tottenham arrive à Paris sans véritable poids sur les épaules. Dixième avec huit points, le club londonien ne fait pas partie des favoris du groupe, mais sa solidité en Ligue des champions reste remarquable : deux victoires, deux nuls, aucune défaite. L’équipe de Thomas Frank avance avec prudence mais aussi avec l'idée de frapper fort, même si elle sort d’une gifle terrible dans le North London Derby contre Arsenal (1-4) ce week-end.

Sur quelle chaine suivre le match Paris Saint-Germain - Tottenham ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et Tottenham Hotspur sera à suivre ce mercredi 26 novembre 2025 à partir de 21h sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match PSG - Tottenham

Ligue des Champions - Ligue des Champions Parc des Princes

La rencontre entre le PSG et Tottenham se tient ce mercredi soir à partir de 21h00, heure française, au Parc des Princes.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du PSG

Le Paris Saint-Germain aborde ce rendez-vous européen avec une infirmerie encore chargée, mais le club de la capitale a retrouvé un élément essentiel juste à temps. Nuno Mendes, éloigné des terrains depuis le début du mois de novembre, a retrouvé la compétition lors du match contre Le Havre. Il a même débuté la rencontre et offert une passe décisive, ce qui confirme un retour progressif mais important dans la rotation de Luis Enrique.

Le technicien espagnol doit malgré tout composer avec plusieurs absences majeures. Achraf Hakimi et Désiré Doué ne pourront pas tenir leur place, tandis que la situation d’Ousmane Dembélé reste surveillée de près. Touché au mollet gauche lors de la rencontre face au Bayern, le dernier Ballon d’Or se rapproche d’un retour, puisqu’il a participé à une grande partie de l’entraînement précédant la rencontre face aux Havrais, avec des sensations jugées positives. Luis Enrique s’est voulu prudent en conférence de presse, tout en laissant la porte ouverte, assurant : « On verra demain. S'il n'y a pas de problème, il sera dans les joueurs convoqués ». La décision dépendra des ressentis du joueur lors des dernières heures, le staff refusant d’accélérer quoi que ce soit après deux soucis musculaires qui lui ont déjà coûté presque deux mois cette saison. Le coach a d’ailleurs rappelé : « Chaque fois qu'il y a un retour d'un joueur blessé, c'est difficile de gérer ça. On est bien sûr plus attentif que d'habitude ».

Pour le reste, Luis Enrique devrait maintenir son organisation habituelle au milieu, avec João Neves, Vitinha et Fabián Ruiz en trio axial. En attaque, le technicien devrait reconduire Bradley Barcola côté gauche, laisser Khvicha Kvaratskhelia occuper l’aile droite et installer Senny Mayulu dans l’axe. Dans les cages, Lucas Chevalier aura la lourde responsabilité d’assumer le rôle de titulaire dans une soirée où chaque détail peut peser lourd.

En défense, Marquinhos s’apprête à vivre un moment historique. Resté sur le banc face au Havre, le capitaine parisien devrait retrouver sa place en charnière centrale. Ce match pourrait devenir celui de sa 500e apparition sous le maillot du PSG, un chiffre exceptionnel pour celui qui détient déjà le record du nombre de rencontres disputées avec Paris, enrichi de 34 trophées remportés depuis 2013. Autour de lui, Luis Enrique pourrait reconduire une ligne composée de Warren Zaïre-Emery, Willian Pacho et Nuno Mendes.

Concernant la composition probable, le PSG devrait débuter avec Lucas Chevalier dans le but, puis une défense articulée autour de Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes. Le milieu serait occupé par João Neves, Vitinha et Fabián Ruiz, tandis que l’attaque pourrait reposer sur Kvaratskhelia, Mayulu et Barcola.

Infos sur l'équipe de Tottenham

Du côté de Tottenham, le tableau est beaucoup plus compliqué. Thomas Frank se présentera au Parc des Princes avec un effectif largement affaibli. Dans la ligne défensive, Radu Drăgușin, Ben Davies et Kōta Takai restent indisponibles. James Maddison et Dejan Kulusevski, déjà absents depuis la fin de la saison dernière, ne sont toujours pas en mesure de rejouer. Les Spurs devront aussi se passer de Dominic Solanke, absent depuis la mi-août, tandis que Yves Bissouma demeure très incertain.

Quelques bonnes nouvelles subsistent. Lucas Bergvall et Archie Gray, restés sur le banc lors du derby face à Arsenal, devraient être intégrés au groupe même s’ils ne devraient pas débuter. Ils offriront tout de même des options dans un milieu très limité en nombre. À l’inverse, Mathys Tel, non inscrit sur la liste européenne, ne pourra pas participer, et Brennan Johnson manquera la rencontre en raison de sa suspension.

Avec autant d’absences, Thomas Frank devra s’appuyer sur ses rares forces offensives encore disponibles. Mohammed Kudus, capable de renverser un match seul, Wilson Odobert, percutant sur son côté, et Randal Kolo Muani, polyvalent et efficace dans plusieurs zones offensives, devraient être ses principaux atouts. Richarlison, toujours précieux dans les grands rendez-vous, pourrait également être titularisé.

La composition probable des Spurs verrait Guglielmo Vicario garder la cage, avec une défense composée de Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven et Destiny Udogie. Le milieu pourrait être occupé par Rodrigo Bentancur et Pape Matar Sarr, tandis que la ligne offensive serait formée par Mohammed Kudus, Xavi Simons, Wilson Odobert et Richarlison dans un rôle de finisseur.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

PSG Dernier match TOT 1 0 Nul 0 Paris Saint-Germain 2 - 2 Tottenham 2 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Classement