PSG - Tottenham, un renfort de poids en vue pour Luis Enrique

À l’approche du choc de Ligue des champions contre Tottenham, le Paris Saint-Germain pourrait enfin récupérer un élément majeur. Alors qu’Ousmane Dembélé enchaînait les contretemps physiques depuis le début de la saison, les derniers signaux autour de son état semblent plus encourageants. Entre prudence du staff, optimisme mesuré du joueur et séance d’entraînement rassurante, un retour dans le groupe apparaît désormais envisageable. Mais Luis Enrique attend encore quelques garanties avant de trancher.

Ousmane Dembélé proche du retour, mais le PSG temporise

Selon les éléments rapportés, Ousmane Dembélé, touché au mollet gauche face au Bayern Munich, a pris part à une large partie de la séance d’entraînement de veille du match contre Le Havre, remporté 3-0 par le PSG. Les sensations d’Ousmane Dembélé sont jugées « positives » selon L’Équipe, laissant entrevoir une possible présence dès mercredi en Ligue des champions face à Tottenham. Le staff parisien rappelle toutefois que « tout dépendra des sensations lundi et mardi » avant que Luis Enrique ne prenne sa décision finale, une étape-clé dans la gestion du Ballon d’Or 2025.

Le PSG garde en mémoire le début de saison délicat d’Ousmane Dembélé, marqué par une lésion aux ischio-jambiers en septembre puis un problème au mollet en novembre, totalisant près de deux mois d’absence. Aligné trop tôt face au Bayern Munich (1-2), il avait dû quitter la pelouse après seulement 25 minutes, un précédent que le club de la capitale ne souhaite pas revivre. Après un travail intensif durant la trêve, Ousmane Dembélé se trouve désormais en « phase finale de reprise », une donnée rassurante, mais qui impose toujours une gestion progressive.