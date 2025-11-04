Une défaite, deux blessures...la soirée noire du PSG face au Bayern (1-2)

Le choc des titans entre le PSG et le Bayern aura tenu toutes ses promesses, ce mardi. Il ne fallait d’ailleurs pas être en retard au Parc des Princes ce soir, au risque de manquer les débuts bouillants du débat. En preuve, le Bayern n’avait eu besoin que de quatre minutes pour lancer les hostilités. Trouvé par Serge Gnabry, Michael Olise butait sur Lucas Chevalier, mais le ballon revenait dans les pieds de Luis Diaz qui l’envoyait au fond des filets (0-1, 4e).

Cueilli à froid, le PSG mettait le pied sur le ballon et avançait, mais avait du mal à passer le bloc bavarois. Les Parisiens finissaient par faire mouche avec Ousmane Dembélé qui voyait son but invalidé pour hors-jeu (22e) avant de sortir sur blessure après seulement 25 minutes sur le terrain.