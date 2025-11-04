Le Paris Saint-Germain recevait le Bayern Munich, mardi soir, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue des Champions. Un match qui a viré au cauchemar pour les Parisiens qui ont, non seulement perdu, mais ont aussi vu deux joueurs majeurs sortir sur blessure.
Une défaite, deux blessures...la soirée noire du PSG face au Bayern (1-2)
- AFP
Le PSG surpris d’entrée par le Bayern
Le choc des titans entre le PSG et le Bayern aura tenu toutes ses promesses, ce mardi. Il ne fallait d’ailleurs pas être en retard au Parc des Princes ce soir, au risque de manquer les débuts bouillants du débat. En preuve, le Bayern n’avait eu besoin que de quatre minutes pour lancer les hostilités. Trouvé par Serge Gnabry, Michael Olise butait sur Lucas Chevalier, mais le ballon revenait dans les pieds de Luis Diaz qui l’envoyait au fond des filets (0-1, 4e).
Cueilli à froid, le PSG mettait le pied sur le ballon et avançait, mais avait du mal à passer le bloc bavarois. Les Parisiens finissaient par faire mouche avec Ousmane Dembélé qui voyait son but invalidé pour hors-jeu (22e) avant de sortir sur blessure après seulement 25 minutes sur le terrain.
- AFP
Luis Diaz fait pleurer Paris dans tous les sens
Les deux équipes se rendaient ensuite coup pour coup avec un face-à-face manqué de Bradley Barcola devant Manuel Neuer (30e) suivi d’un poteau de Gnabry de l’autre côté (31e). Mais une erreur d’inattention de Marquinhos qui se faisait chiper le ballon dans les pieds, permettait à Luis Diaz et au Bayern de doubler la mise (0-2, 32e). Le PSG se retrouvait ensuite à subir les assauts des Allemands avant une autre terrible nouvelle de la soirée.
Touché par un tacle grossier de Luis Diaz, Achraf Hakimi était contraint de sortir en larmes, même si Paris pouvait se féliciter de l’exclusion de son bourreau du soir juste avant la pause (45e+7e).
- Getty Images Sport
Le Bayern recule, le PSG relance le suspense
Au retour des vestiaires, le Bayern, en infériorité numérique, décidait de jouer la montre d’entrée en prenant du temps sur les remises en jeu. Mieux encore, les hommes de Vincent Kompany se recroquevillaient dans leur surface et repoussaient les montées parisiennes. Le PSG optait pour les frappes de loin, mais Vitinha se faisait buter à chaque fois par la défense allemande.
Et lorsqu’il passait enfin, Manuel Neuer se déployait sur sa ligne pour repousser sa tentative (67e). Paris faisait preuve de patience et finissait par trouver la faille sur un joli centre de Kang-In Lee repris de volée par Joao Neves qui trompait Neuer (1-2, 74e).
- AFP
Paris n’y arrive pas
Les assauts s’accumulaient ensuite sur les buts du Bayern qui avaient enfin décidé de remonter son bloc. Manuel Neuer s’interposait sur une frappe de Warren Zaire-Emery (78e) avant de voir la tête de Joao Neves frôler son poteau (81e). La légende allemande faisait barrage aux tentatives parisiennes pour empêcher l’égalisation. Kang-In Lee prenait aussi sa chance, mais sa frappe fuyait le cadre (88e).
Le but salvateur n’arrivera finalement pas pour le PSG qui perd face aux Allemands. Le Paris Saint-Germain (3e, 9 pts) concède ainsi sa première défaite en Ligue des Championnat et laisse le Bayern Munich (1er, 12 pts) s’échapper en tête du classement.