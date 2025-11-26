PSG-Tottenham : grande menace sur Chevalier, le match de la dernière chance ?

Ce mercredi ressemble à un verdict. Tottenham débarque au Parc, et Chevalier ne pourra pas se cacher. Luis Enrique continue de le soutenir, comme il l’a toujours fait depuis son arrivée. L’Espagnol croit en lui, il le répète, il le pousse. Mais un autre nom plane au-dessus de lui : Renato Marin, considéré par le club comme « le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge ». Cette phrase, lourde et flatteuse pour le jeune Italien, résonne comme une menace silencieuse.

Chevalier a pris un risque immense en acceptant de succéder à Gianluigi Donnarumma. Un héritage lourd, parfois inconfortable. À 24 ans, il porte déjà une pression que peu de gardiens ont connue si tôt. Et voilà qu’arrive Tottenham, un adversaire qu’il connaît puisqu’il l’a affronté cet été en Supercoupe d’Europe. Ce soir-là, il avait détourné deux tirs lors de la séance décisive. Un souvenir encourageant, mais qui ne peut pas servir d’alibi éternel.

Dans L’Équipe, Vincent Duluc l’a bien rappelé. Les mots du journaliste tranchent sans détour : « Chevalier, surtout, est un enjeu fondamental de la saison européenne du PSG. Même aussi fort collectivement, même aussi peu résistible au fil du printemps, Paris est allé au bout parce qu'il avait un grand gardien, et parce que Gianluigi Donnarumma a vécu les plus beaux mois de ses saisons parisiennes. Il n'est pas demandé à Chevalier de faire aussi bien, tout de suite, mais jusque-là, le nombre de matches qu'il a gagnés à lui seul se compte sur un seul doigt, en comptant large, et il va bien falloir qu'il élargisse l'éventail ». Une mise au point nette, qui résume la situation.