La situation d'Endrick au Real Madrid est devenue intenable. Sans la moindre minute de jeu cette saison avant son entrée anecdotique contre Valence samedi, l'attaquant brésilien doit trouver une porte de sortie hivernale pour lancer sa carrière européenne. Ce besoin de temps de jeu, à l'approche du Mondial 2026, a alerté de nombreux clubs, notamment l'Olympique Lyonnais qui semblait tenir la corde. Mais un nouvel acteur, soutenu par la puissance financière de la Premier League, vient de s'ajouter à une liste où figure déjà Manchester United.
Qui l'emportera pour Endrick ? La bataille entre Angleterre et France s'intensifie
Aston Villa, un nouveau rival aux arguments solides
Le club qui vient bousculer les plans des courtisans français est Aston Villa. L'équipe de Birmingham, cherchant à renforcer son secteur offensif, a manifesté un intérêt concret pour obtenir le prêt du jeune talent. Entraîné par Unai Emery, le club dispose d'une surface financière et d'une attractivité sportive qui compliquent sérieusement la tâche des clubs de Ligue 1. La présence d'un staff familier avec le championnat espagnol pourrait également peser dans la balance.
La puissance de la Premier League, un obstacle pour la Ligue 1
Pour l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, également cités parmi les intéressés, l'irruption d'Aston Villa est une mauvaise nouvelle. Si le projet rhodanien, axé sur un temps de jeu conséquent et une place de titulaire potentielle, a séduit le joueur, la concurrence anglaise change la donne. Sur le plan financier, rivaliser avec les salaires et les conditions de prêt proposés par les écuries de Premier League représente un défi majeur pour les trésoreries françaises.
Un choix décisif pour le joueur
Le mercato de janvier s'annonce donc comme un moment charnière pour Endrick. Le jeune attaquant se trouve face à un dilemme : privilégier un projet comme celui de Lyon, qui lui garantirait a priori les minutes qu'il recherche désespérément, ou céder à l'attrait du championnat le plus compétitif du monde. Son choix déterminera non seulement la suite de sa saison, mais pourrait aussi influencer sa trajectoire au sein de la sélection brésilienne.
Le mercato d'hiver comme arbitre
L'avenir immédiat d'Endrick se jouera dans les prochaines semaines. Entre la promesse d'un rôle central en France et la visibilité offerte par l'Angleterre, la décision lui appartient. Le Real Madrid, de son côté, cherchera la meilleure option pour valoriser son actif et lui permettre de revenir plus aguerri. La question reste ouverte : l'argument sportif parviendra-t-il à l'emporter sur la force de frappe économique ?