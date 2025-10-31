Mercato OL, la réponse énigmatique de Paulo Fonseca pour Endrick

L’Olympique Lyonnais s’active déjà pour le prochain mercato hivernal et un nom attire particulièrement l’attention : celui d’Endrick. Le jeune attaquant brésilien du Real Madrid, en manque de temps de jeu, serait dans le viseur du club rhodanien pour un prêt. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Paulo Fonseca a préféré rester évasif, tout en laissant planer un certain mystère sur la faisabilité d’un tel transfert. Entre ambitions offensives et prudence médiatique, l’entraîneur portugais a répondu avec malice, laissant supposer que l’OL n’a pas dit son dernier mot sur ce dossier brûlant.
Présent face aux journalistes ce vendredi, à deux jours du déplacement à Brest (dimanche, 20h45), Paulo Fonseca a été questionné sur les intentions lyonnaises pour le mercato d’hiver, et notamment sur le possible prêt d’Endrick. Comme l’a révélé RMC Sport, l’Olympique Lyonnais aurait entamé des discussions avec le Real Madrid afin de recruter le prodige brésilien de 19 ans jusqu’à la fin de la saison, annoncé proche de l'OM dans un premier temps. Écarté des plans de Xabi Alonso, Endrick verrait d’un bon œil un prêt lui garantissant davantage de temps de jeu, et le projet lyonnais semble séduisant pour relancer sa progression.
Toutefois, plusieurs points restent à clarifier entre les deux clubs. Le salaire du joueur, estimé à environ 300 000 euros par mois, constitue un frein majeur, tout comme la question d’une éventuelle indemnité de prêt. Malgré ces obstacles, l’OL continue d’espérer. Lorsqu’il a été interrogé sur cette piste, Paulo Fonseca a préféré botter en touche avec humour : « Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas ici (rires). Un rêve de faire venir Endrick ? Je veux avoir des bons joueurs, c’est sûr, et donc tous les joueurs qui ont de la qualité sont les bienvenus », a-t-il déclaré, sans confirmer ni démentir.
Un secteur offensif affaibli à l’OL
Si Paulo Fonseca reste prudent dans ses déclarations, la situation offensive de l’OL justifie pleinement cet intérêt pour Endrick. Le technicien portugais l’a reconnu : « Nous n’avons pas beaucoup de solutions (en attaque) mais on a mis trois buts sur le dernier match (3-3 mercredi face au Paris FC). Ça offre des opportunités à Afonso Moreira », a-t-il ajouté en conférence de presse. Une phrase révélatrice d’un besoin urgent de renforcer le front offensif.
Depuis le départ d’Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze, Rayan Cherki et Thiago Almada lors du dernier mercato estival, Lyon dispose d’un effectif réduit dans ce secteur. Les options actuelles (Martin Satriano, Adam Karabec, Pavel Sulc, Afonso Moreira et Rachid Ghezzal) peinent à offrir de la profondeur. Pire encore, la blessure de Malick Fofana, touché à la cheville droite contre Strasbourg (2-1) et forfait jusqu’à janvier 2026, prive le groupe d’une arme offensive supplémentaire pour plusieurs mois.
Un mercato hivernal sous haute tension à Lyon
Dans ce contexte, le dossier Endrick apparaît comme une véritable priorité pour Paulo Fonseca et la direction lyonnaise. Si le Real Madrid reste à convaincre, le club rhodanien espère s’appuyer sur sa réputation de tremplin pour les jeunes talents afin de séduire le joueur. L’arrivée d’un profil aussi prometteur permettrait non seulement d’apporter une solution immédiate en attaque, mais aussi d’envoyer un signal fort sur les ambitions retrouvées du club.
Entre prudence diplomatique et stratégie de communication, Paulo Fonseca semble vouloir ménager toutes les options avant de s’engager publiquement. Reste à savoir si l’énigmatique entraîneur de l’OL parviendra à transformer cette piste séduisante en réalité lors du prochain mercato. Une chose est sûre : l’affaire Endrick n’a pas fini de faire parler d’elle dans la cité des Gaules.