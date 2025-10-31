Mercato OL, la réponse énigmatique de Paulo Fonseca pour Endrick

Présent face aux journalistes ce vendredi, à deux jours du déplacement à Brest (dimanche, 20h45), Paulo Fonseca a été questionné sur les intentions lyonnaises pour le mercato d’hiver, et notamment sur le possible prêt d’Endrick. Comme l’a révélé RMC Sport, l’Olympique Lyonnais aurait entamé des discussions avec le Real Madrid afin de recruter le prodige brésilien de 19 ans jusqu’à la fin de la saison, annoncé proche de l'OM dans un premier temps. Écarté des plans de Xabi Alonso, Endrick verrait d’un bon œil un prêt lui garantissant davantage de temps de jeu, et le projet lyonnais semble séduisant pour relancer sa progression.

Toutefois, plusieurs points restent à clarifier entre les deux clubs. Le salaire du joueur, estimé à environ 300 000 euros par mois, constitue un frein majeur, tout comme la question d’une éventuelle indemnité de prêt. Malgré ces obstacles, l’OL continue d’espérer. Lorsqu’il a été interrogé sur cette piste, Paulo Fonseca a préféré botter en touche avec humour : « Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas ici (rires). Un rêve de faire venir Endrick ? Je veux avoir des bons joueurs, c’est sûr, et donc tous les joueurs qui ont de la qualité sont les bienvenus », a-t-il déclaré, sans confirmer ni démentir.