Lyon sauve sa tête en Ligue 1

Un peu plus de deux semaines après avoir appris sa rétrogradation administrative en Ligue2, l'OL passait devant la DNCG fédérale d'appel ce mercredi.

L'OL sauvé des eaux ! Via un communiqué, la commission d'appel de la DNCG a assuré le maintien de l'OL. L'instance de la FFF a infirmé la décision de la LFP et a annulé la rétrogradation du club rhodanien en Ligue 2.

Les Gones joueront donc bien en Ligue 1 pour la saison 2025-2026. La DNCG a toutefois annoncé deux sanctions: un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation.

L'OL s'en sort in extremis

Suite à cette décision, l'OL est sorti du silence après son maintien en Ligue 1. "L’Olympique Lyonnais se félicite de la décision, rendue ce jour par la DNCG, de maintenir le Club en Ligue 1. L’OL remercie la Commission d’Appel d’avoir reconnu l’ambition de la nouvelle direction du Club, déterminée à assurer une gestion sérieuse à l’avenir", a salué le club rhodanien dans un communiqué publié sur son site. "La nouvelle direction, soutenue par l’engagement et le dévouement de nos actionnaires et prêteurs, est extrêmement reconnaissante pour tout le soutien reçu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Club, notamment de la part de ses supporters, collaborateurs, de ses joueurs, partenaires et des élus."

Avant d'ajouter: "La décision d’aujourd’hui constitue la première étape pour restaurer la confiance envers l’Olympique Lyonnais. Nous pouvons désormais concentrer notre attention sur les objectifs sportifs, en nous préparant pleinement pour la saison prochaine."

Conséquence directe de son maintien en Ligue 1 par la DCNG, l'OL pourra donc disputer la Ligue Europa la saison prochaine.