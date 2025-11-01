L’Olympique Lyonnais pensait tenir une longueur d’avance pour attirer Endrick en janvier. Mais cette opération, qui paraissait bien engagée, pourrait connaître un rebondissement majuscule. Alors que le Real Madrid s’apprêtait à prêter son jeune crack pour lui offrir plus de minutes, un cador de Premier League a surgit au dernier moment, transformant le feuilleton en duel explosif. Lyon reste en pole position, mais son rêve pourrait très vite se compliquer.
Mercato : un géant anglais entre dans la danse pour Endrick, l’OL en danger
- AFP
Lyon s’avance, Endrick séduit par le projet rhodanien
Depuis quelques jours, à Lyon, l’optimisme règne autour du dossier Endrick. Le club présidé par Michel Kang voit en l’attaquant brésilien une arme idéale pour renforcer une ligne offensive en manque de certitudes. Le jeune international souhaite quitter Madrid dès janvier, car son temps de jeu reste mince voire inexistant sous Xabi Alonso, qui ne lui offre pas encore la place qu’il espérait dans la rotation.
À ce stade, Endrick se tourne vers le Rhône. Il apprécie la perspective d’un rôle central, avec la possibilité d’accumuler les minutes dès son arrivée. Une bénédiction pour l’OL, qui cherche un renfort offensif fiable. Le joueur dispose d’autres pistes sur le continent, de Marseille à Stuttgart en passant par la Juventus, mais Lyon semble avoir pris une avance convaincante.
Le plan lyonnais repose sur une logique claire : assurer un maximum de temps de jeu au jeune attaquant à l’orée d’une année qu’il juge décisive. Une stratégie qui colle parfaitement à son ambition.
- Getty Images
Une concurrence interne limitée à Lyon
Sur le papier, Paulo Fonseca a besoin de puissance offensive. L’entraîneur portugais alterne entre Martin Satriano, en difficulté depuis plusieurs semaines, Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez. Les deux derniers ne dépassent pas les vingt ans. Le coach, prudent, hésite encore à les lancer dans le grand bain semaine après semaine.
Endrick coche plusieurs cases. Il connaît déjà les responsabilités du haut niveau. Il a marqué avec la sélection brésilienne et dispose d’un bagage supérieur à celui de ses concurrents directs. Lyon se frotte les mains. Tout laisse penser que l’équation sportive colle parfaitement.
Mais ce tableau séduisant s’accompagne d’un obstacle majeur : le volet financier. Négocier un prêt avec le Real Madrid n’a rien d’un exercice confortable. Et voilà qu’un autre problème se présente.
- Getty Images Sport
Manchester United surgit et renverse la table
Le site espagnol E-Noticies révèle que Manchester United prépare une riposte de taille. Les Red Devils envisagent un montage assez audacieux : un échange entre Endrick et Kobbie Mainoo, leur milieu anglais qui ne trouve pas sa place dans les plans actuels. Le jeune talent mancunien ne débute aucun match de Premier League malgré son potentiel et son statut d'international.
Cette idée prend forme et plaît visiblement aux dirigeants madrilènes. L’opération offrirait à Endrick une opportunité unique d'évoluer dans le championnat anglais tout en laissant au Real un renfort précieux pour son milieu. Un scénario séduisant pour deux géants, mais qui menace fortement les ambitions lyonnaises.