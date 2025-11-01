Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Real Sociedad v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport
Patrick Tchanhoun

Mercato : un géant anglais entre dans la danse pour Endrick, l’OL en danger

Un dossier brûlant, un talent convoité et un retournement inattendu. L’avenir d’Endrick pourrait basculer dans les prochains jours.

L’Olympique Lyonnais pensait tenir une longueur d’avance pour attirer Endrick en janvier. Mais cette opération, qui paraissait bien engagée, pourrait connaître un rebondissement majuscule. Alors que le Real Madrid s’apprêtait à prêter son jeune crack pour lui offrir plus de minutes, un cador de Premier League a surgit au dernier moment, transformant le feuilleton en duel explosif. Lyon reste en pole position, mais son rêve pourrait très vite se compliquer.