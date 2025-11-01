Mercato : un géant anglais entre dans la danse pour Endrick, l’OL en danger

Depuis quelques jours, à Lyon, l’optimisme règne autour du dossier Endrick. Le club présidé par Michel Kang voit en l’attaquant brésilien une arme idéale pour renforcer une ligne offensive en manque de certitudes. Le jeune international souhaite quitter Madrid dès janvier, car son temps de jeu reste mince voire inexistant sous Xabi Alonso, qui ne lui offre pas encore la place qu’il espérait dans la rotation.

À ce stade, Endrick se tourne vers le Rhône. Il apprécie la perspective d’un rôle central, avec la possibilité d’accumuler les minutes dès son arrivée. Une bénédiction pour l’OL, qui cherche un renfort offensif fiable. Le joueur dispose d’autres pistes sur le continent, de Marseille à Stuttgart en passant par la Juventus, mais Lyon semble avoir pris une avance convaincante.

Le plan lyonnais repose sur une logique claire : assurer un maximum de temps de jeu au jeune attaquant à l’orée d’une année qu’il juge décisive. Une stratégie qui colle parfaitement à son ambition.