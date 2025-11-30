Le trône est tombé, la couronne a changé de tête. Ce dimanche, au stade de Montilivi, le Real Madrid a officiellement cédé sa place de leader de la Liga à son éternel rival, le FC Barcelone. Tenu en échec par un vaillant Gérone (1-1), le club merengue a enchaîné un troisième match nul consécutif en championnat, confirmant une crise de résultats et de jeu de plus en plus inquiétante. Le plan Xabi Alonso bat de l'aile, et les doutes grandissent à mesure que les points s'envolent.
Gérone - Real Madrid (1-1) : Le Real cède son trône au Barça !
Un Real sans âme, un Gérone opportuniste
L'entame de match fut à l'image des dernières semaines madrilènes : poussive, sans intensité, sans révolte. Malgré le retour de la charnière Militão-Rüdiger, le Real a subi la loi d'un Gérone pourtant loin de sa splendeur passée. Si les Merengues ont eu la possession, ils en ont fait un usage stérile, un "manoseo" inoffensif. Pire, juste avant la pause, alors qu'un but de Mbappé venait d'être logiquement refusé pour une main, Gérone punissait l'apathie adverse. Sur une contre-attaque bien menée par Tsygankov, Azzedine Ounahi, libre de tout marquage, ajustait Courtois (45e). 1-0. La sanction était aussi brutale que méritée pour un Real qui défendait en marchant.
Mbappé, le seul espoir dans le néant
Au retour des vestiaires, Xabi Alonso tentait de secouer son équipe en lançant Camavinga. Mais le sursaut collectif s'est fait attendre. C'est même Gérone qui a failli faire le break, butant sur un Courtois encore une fois décisif devant Vanat. Dans ce marasme, seul un homme a tenté de surnager : Kylian Mbappé. Unique menace réelle, l'attaquant français a transformé un penalty obtenu par Vinicius pour égaliser (67e) et éviter le pire. Mais même son talent n'a pas suffi à masquer la pauvreté du jeu proposé par ses coéquipiers.
Un réveil trop tardif des Merengue
La fin de match a vu un Real Madrid enfin plus pressant, sous l'impulsion d'un Vinicius électrique mais brouillon. Mais ce réveil fut bien trop tardif et désordonné pour espérer renverser la table. Les demandes de penalty de Rodrygo ou les dernières tentatives de Gonzalo n'y ont rien changé. Le Real a manqué de tout : de constance, d'idées, et surtout de cette rage de vaincre qui faisait sa force.
La crise n'est plus un mot tabou
Avec ce nouveau nul, après ceux concédés face au Rayo et à Elche, le Real Madrid traverse une véritable zone de turbulences. La perte de la première place au profit du Barça est un coup dur symbolique et comptable. Xabi Alonso va devoir trouver des réponses rapides, car son équipe, dépendante des exploits de Mbappé et des arrêts de Courtois, ne fait plus peur à personne. La Liga vient peut-être de basculer.