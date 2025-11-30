Gérone - Real Madrid (1-1) : Le Real cède son trône au Barça !

L'entame de match fut à l'image des dernières semaines madrilènes : poussive, sans intensité, sans révolte. Malgré le retour de la charnière Militão-Rüdiger, le Real a subi la loi d'un Gérone pourtant loin de sa splendeur passée. Si les Merengues ont eu la possession, ils en ont fait un usage stérile, un "manoseo" inoffensif. Pire, juste avant la pause, alors qu'un but de Mbappé venait d'être logiquement refusé pour une main, Gérone punissait l'apathie adverse. Sur une contre-attaque bien menée par Tsygankov, Azzedine Ounahi, libre de tout marquage, ajustait Courtois (45e). 1-0. La sanction était aussi brutale que méritée pour un Real qui défendait en marchant.