points au Real Madrid. Elle a aussi déclenché une tempête interne. D’après l’émission espagnole El Chiringuito, le retour des joueurs au vestiaire a pris une tournure explosive.

Des éclats de voix ont résonné. Des objets ont volé. L’atmosphère est vite devenue électrique. Le journaliste Edu Aguirre a livré un témoignage saisissant : « Bouteilles, pansements, absolument tout volait. La colère et la frustration des joueurs face à l'arbitrage étaient palpables. Une partie du vestiaire était furieuse contre l'arbitrage ».

La frustration ne s’est donc pas limitée au terrain. Elle s’est prolongée dans l’intimité du vestiaire, dans un climat déjà lourd en raison de la situation sportive du club.