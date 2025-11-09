Le moteur du Real Madrid tousse dangereusement. Trois jours après la défaite sans gloire à Anfield, le leader de la Liga a de nouveau calé, concédant un match nul (0-0) aussi logique que frustrant sur la pelouse piégeuse de Vallecas. Face à un Rayo Vallecano parfaitement organisé et discipliné, le Real, privé d'idées et d'agressivité, a affiché un visage terriblement pauvre. Un deuxième match consécutif sans marquer, des doutes qui s'installent, et une prestation fantomatique de Kylian Mbappé : la semaine noire de la Maison Blanche se conclut de la pire des manières avant la trêve internationale.
Rayo - Real Madrid (0-0) : Le Real en panne sèche
- Getty Images Sport
Un Real sans âme, un Mbappé transparent
On attendait une réaction d'orgueil après la leçon reçue à Liverpool. On a eu droit à une bouillie de football, une prestation indigente, rappelant les pires heures de la saison passée. Xabi Alonso avait beau maintenir sa confiance à ses cadres, dont Vinicius, l'équipe a semblé amorphe, inférieure dans les duels et incapable de mettre du rythme. Kylian Mbappé, censé être le détonateur, fut le symbole de cette faillite collective. Isolé en pointe, sevré de bons ballons, jamais trouvé dans l'espace, le Français a traversé la rencontre comme une ombre, aussi transparent et peu inspiré qu'à Anfield.
- Getty Images Sport
Le piège de Vallecas, le néant offensif
Il faut dire que le piège de Vallecas, avec son terrain exigu et son public bouillant, a fonctionné à merveille. Le Rayo n'a pas eu besoin de sortir le match de sa vie, simplement de jouer avec ses armes : un bloc compact, de l'intensité et une attention de tous les instants. La première période fut un long néant offensif, où la seule véritable occasion fut pour le Rayo, sur une percée de Ratiu qui inquiétait Courtois. De l'autre côté, seul un tir lointain d'Arda Güler venait timidement troubler la quiétude de Batalla.
- AFP
Batalla et Asencio, les seuls frissons
La seconde période fut à peine plus animée. Le Real a bien tenté de pousser, mais de manière désordonnée et sans jamais trouver la faille. Le gardien du Rayo, Augusto Batalla, s'est montré impérial, notamment sur une tentative à bout portant de Vinicius – le seul Madrilène à avoir tenté de sonner la révolte – et sur une incursion de Bellingham. L'autre frisson de la rencontre vint du jeune défenseur madrilène Raúl Asencio, dont un improbable coup de tête sur un centre de Carreras passa de peu à côté. Bien trop peu pour espérer mieux.
- Getty Images Sport
Des changements sans effet, des doutes immenses
Xabi Alonso a eu beau tenter de réveiller son équipe en lançant Militão, Ceballos ou Rodrygo, rien n'y a fait. Le Real est resté prisonnier de sa propre léthargie. Les changements de poste, avec Mbappé tentant de s'exiler à gauche ou Vinicius dans l'axe, n'ont rien apporté. Le leader de la Liga s'est montré incapable de faire la différence face au 15e du championnat.
- Getty Images Sport
La trêve arrive à point nommé
Ce match nul au goût de défaite vient clore une semaine catastrophique pour le Real Madrid. L'équipe, qui semblait avoir trouvé son rythme de croisière après le Clásico, est retombée dans ses travers. Les visages fermés au coup de sifflet final en disaient long. La trêve internationale arrive à point nommé pour un club qui doit urgemment se remettre la tête à l'endroit et retrouver son football.