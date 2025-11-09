Rayo - Real Madrid (0-0) : Le Real en panne sèche

Il faut dire que le piège de Vallecas, avec son terrain exigu et son public bouillant, a fonctionné à merveille. Le Rayo n'a pas eu besoin de sortir le match de sa vie, simplement de jouer avec ses armes : un bloc compact, de l'intensité et une attention de tous les instants. La première période fut un long néant offensif, où la seule véritable occasion fut pour le Rayo, sur une percée de Ratiu qui inquiétait Courtois. De l'autre côté, seul un tir lointain d'Arda Güler venait timidement troubler la quiétude de Batalla.