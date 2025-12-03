Bilbao - Real Madrid (0-3) : Mbappé et le Real éteignent l'incendie !

L'incendie est éteint, et de quelle manière ! Au bord de la crise après trois sorties sans victoire, le Real Madrid a choisi le plus exigeant des théâtres, la cathédrale de San Mamés, pour renaître de ses cendres. Porté par un Kylian Mbappé galactique et un Thibaut Courtois infranchissable, le club merengue a infligé une correction (0-3) à un Athletic Bilbao dépassé. Une démonstration de force qui chasse les doutes, rassure Xabi Alonso et rappelle à toute l'Espagne que le Real ne meurt jamais vraiment.
Mbappé, le génie qui éteint San Mamés
Tout a commencé par un éclair de génie, de ceux qui changent le cours d'une saison. Dès la 7e minute, sur une ouverture lumineuse de Trent Alexander-Arnold, Kylian Mbappé s'est offert un numéro de soliste "ronaldien". Contrôle orienté, accélération foudroyante pour déposer Lekue et Laporte, et finition clinique au premier poteau. 0-1. Le ton était donné. Le Français, auteur de son 24e but de la saison, venait de climatiser San Mamés et de lancer son équipe sur la voie royale.
Courtois veille, Camavinga punit
Mais si Mbappé a brillé devant, il le doit aussi à son ange gardien derrière. Car l'Athletic a eu ses chances, énormes, d'égaliser. Guruzeta puis Berenguer se sont présentés seuls face au but, mais ils ont buté sur un mur nommé Thibaut Courtois, auteur de deux parades réflexes hallucinantes. Et comme souvent, le réalisme madrilène a fait le reste. Juste avant la pause, au terme d'une action collective sublime, Camavinga surgissait pour pousser au fond une remise de la tête de Mbappé, suite à un nouveau centre de Trent (42e). 0-2. La leçon d'efficacité était terrible.
Le doublé du patron, la tuile Trent
La seconde période ne fut qu'une confirmation de la supériorité blanche. Kylian Mbappé, insatiable, s'offrait un doublé d'une frappe sèche et lointaine à l'heure de jeu (59e), pliant définitivement l'affaire. Seule ombre au tableau idyllique : la sortie sur blessure de Trent Alexander-Arnold, étincelant jusque-là, touché musculairement. Un coup dur qui n'a pas empêché le Real de gérer sa fin de match, malgré quelques tensions inutiles provoquées par les dribbles chambreurs de Vinicius.
Une résurrection spectaculaire
Au coup de sifflet final, le soulagement était palpable. Le Real Madrid tient sa victoire référence, celle qui relance la machine et redonne le sourire. Xabi Alonso a gagné du temps et de la sérénité. Avec un Mbappé à ce niveau et un collectif retrouvé, la crise semble déjà loin. Le Real a parlé sur le terrain, et le message a été reçu 5 sur 5.
Les Français à la fête
Cette soirée basque aura aussi été celle des Bleus du Real. Mbappé (2 buts, 1 passe décisive avant-dernière), Camavinga (1 but) et Tchouaméni ont été les grands artisans de ce succès. Une performance XXL qui prouve que quand ses stars françaises sont au rendez-vous, ce Real Madrid est tout simplement injouable.