Bilbao - Real Madrid (0-3) : Mbappé et le Real éteignent l'incendie !

L'incendie est éteint, et de quelle manière ! Au bord de la crise après trois sorties sans victoire, le Real Madrid a choisi le plus exigeant des théâtres, la cathédrale de San Mamés, pour renaître de ses cendres. Porté par un Kylian Mbappé galactique et un Thibaut Courtois infranchissable, le club merengue a infligé une correction (0-3) à un Athletic Bilbao dépassé. Une démonstration de force qui chasse les doutes, rassure Xabi Alonso et rappelle à toute l'Espagne que le Real ne meurt jamais vraiment.