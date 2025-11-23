Un leader en plein doute : Le Real accroché par le promu Elche

La crise rôde, et elle n'est pas loin d'enfoncer la porte du Bernabéu. Après deux contre-performances consécutives et de retour de la trêve internationale, le Real Madrid a sauvé un point inespéré (2-2) et son fauteuil de leader sur la pelouse d'Elche. Et, il a surtout confirmé qu'il naviguait en eaux troubles. Bousculés par un promu séduisant, sans idées et sauvés par le gong, les hommes de Xabi Alonso, qui avait tenté un coup de poker tactique, ont affiché un visage inquiétant. La Casa Blanca doute, et ça se voit.