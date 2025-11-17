Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Real Madrid CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Patrick Tchanhoun

Endrick à l’OL, le retournement de situation inattendu !

Un dossier presque réglé se fissure soudain. Un autre géant tente encore de tout renverser. Endrick file-t-il vraiment vers l’OL ?

Le feuilleton Endrick semblait glisser tranquillement vers une issue favorable pour l’Olympique Lyonnais. Pourtant, une tentative de dernière minute bouleverse tout. Alors que le Real Madrid ouvrait la porte à un prêt encadré et financièrement raisonnable, un club anglais au portefeuille colossal surgit pour tenter de briser l’accord en construction. L’OL pensait avoir fait le plus dur, mais le mercato réserve toujours ce genre de rebondissements, ceux qui redistribuent entièrement les cartes.