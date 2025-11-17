Le feuilleton Endrick semblait glisser tranquillement vers une issue favorable pour l’Olympique Lyonnais. Pourtant, une tentative de dernière minute bouleverse tout. Alors que le Real Madrid ouvrait la porte à un prêt encadré et financièrement raisonnable, un club anglais au portefeuille colossal surgit pour tenter de briser l’accord en construction. L’OL pensait avoir fait le plus dur, mais le mercato réserve toujours ce genre de rebondissements, ceux qui redistribuent entièrement les cartes.
Endrick à l’OL, le retournement de situation inattendu !
- Getty Images Sport
L’OL croyait tenir Endrick, mais Chelsea revient dans la course
Pendant plusieurs jours, l’Olympique Lyonnais a cultivé l’idée d’un accord solide avec le Real Madrid. Le club de Michele Kang dispose de ressources limitées et ne pouvait négocier qu’un prêt classique, sans option d’achat, avec la prise en charge d’une partie du salaire du jeune attaquant brésilien. Un montage raisonnable, validé sur le principe par Florentino Pérez.
Madrid reconnaissait l’intérêt d’envoyer Endrick en Ligue 1 afin qu’il accumule du temps de jeu. Les dirigeants merengues s’inclinaient progressivement vers cette hypothèse, jugeant que l’environnement lyonnais pouvait lui offrir un tremplin cohérent.
Mais selon Defensa Central, média spécialisé sur l’actualité du Real Madrid, Chelsea a décidé de revenir sur scène avec un plan bien différent : un transfert immédiat. Et les Blues, eux, ont les moyens de payer cash. Les 40 millions d’euros actuels de la valeur du joueur ne représentent pas un obstacle pour la formation londonienne, déterminée à attirer l’un des plus grands talents offensifs de sa génération.
- (C)Getty Images
Chelsea mise sur un transfert total, l’OL reste limité
Contrairement à l’OL, incapable aujourd’hui d’aligner une telle somme, Chelsea propose une opération radicale : un départ définitif, voire un prêt avec option d’achat obligatoire. Résultat : le Real Madrid, dans un premier temps peu réceptif, commence à regarder cette offre avec un sérieux inédit.
Ces derniers jours, la direction madrilène se demande si Endrick possède réellement une place durable au sein de son effectif. L’arrivée d’un entraîneur comme Xabi Alonso renforce même cette réflexion, le coach basque ayant sa propre vision de l’évolution du secteur offensif.
À Lyon, cette situation inquiète forcément. Le club avait obtenu l’adhésion totale du joueur, persuadé qu’il pourrait jouer régulièrement en Ligue 1. Il voit dans l’OL un contexte où il peut s’exprimer immédiatement, notamment à cause des difficultés offensives de l’équipe entraînée par Paulo Fonseca. Le projet lyonnais le séduit et lui garantit, selon ses proches, un rôle central.
Mais la décision ne dépend pas uniquement de lui. Le Real Madrid écoute désormais attentivement la proposition anglaise, plus agressive financièrement et plus engageante à long terme.
- AFP
Un mois et demi avant le mercato : rien n’est figé
Pour l’heure, la piste lyonnaise reste privilégiée par le Real Madrid. Elle présente moins de risques et répond aux besoins du joueur. Mais tant qu’aucun document n’est signé, Chelsea garde une fenêtre d’action. Le club londonien compte d’ailleurs sur un argument majeur : l’attrait de la Premier League pour les jeunes attaquants explosifs.
Comme le résument les confrères madrilènes : « Le club espère que l'attaquant brésilien sera attiré par la Premier League, un championnat qui correspondrait à ses qualités physiques et à sa puissance. Si cela se produit, cela pourrait ouvrir la voie à une éventuelle signature ultérieure. Surtout s'il ne figure pas dans les plans de Xabi Alonso pour les saisons à venir ».
Tout reste donc ouvert. Et à un mois et demi du mercato d’hiver, Lyon sait qu’un simple appel venu de Londres peut mettre à mal des semaines de travail. Le club rhodanien devra patienter, et surtout espérer qu’Endrick maintienne sa préférence malgré les sirènes anglaises.