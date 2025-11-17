Endrick à l’OL, le retournement de situation inattendu !

Pendant plusieurs jours, l’Olympique Lyonnais a cultivé l’idée d’un accord solide avec le Real Madrid. Le club de Michele Kang dispose de ressources limitées et ne pouvait négocier qu’un prêt classique, sans option d’achat, avec la prise en charge d’une partie du salaire du jeune attaquant brésilien. Un montage raisonnable, validé sur le principe par Florentino Pérez.

Madrid reconnaissait l’intérêt d’envoyer Endrick en Ligue 1 afin qu’il accumule du temps de jeu. Les dirigeants merengues s’inclinaient progressivement vers cette hypothèse, jugeant que l’environnement lyonnais pouvait lui offrir un tremplin cohérent.

Mais selon Defensa Central, média spécialisé sur l’actualité du Real Madrid, Chelsea a décidé de revenir sur scène avec un plan bien différent : un transfert immédiat. Et les Blues, eux, ont les moyens de payer cash. Les 40 millions d’euros actuels de la valeur du joueur ne représentent pas un obstacle pour la formation londonienne, déterminée à attirer l’un des plus grands talents offensifs de sa génération.