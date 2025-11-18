Mercato OL, ce qui bloque le transfert d'Endrick

Selon les révélations de la presse espagnole, le Real Madrid exige d’intégrer dans le contrat de prêt d’Endrick une clause permettant au club de Florentino Pérez d’annuler l’accord à tout moment jusqu’au 31 janvier, au cas où un attaquant de l’effectif merengue viendrait à se blesser. Cette condition place l’OL dans une position délicate, car le club rhodanien n’aurait aucun moyen de remplacer Endrick si le Real Madrid activait cette clause lors des ultimes heures du mercato. La possibilité d’un retour soudain du joueur à Madrid représenterait un risque sportif majeur.

Matthieu Louis-Jean, responsable du recrutement lyonnais, a tenté de trouver un compromis. L’OL est disposé à accepter cette clause pour Endrick, mais uniquement si elle ne s’étend pas au-delà du 15 janvier, ce qui laisserait au club un délai raisonnable pour ajuster son mercato. Le Real Madrid, en revanche, refuse pour le moment de réduire la durée de validité et maintient l’échéance au 31 janvier. Cette divergence constitue aujourd’hui le principal blocage dans le transfert d’Endrick.