FBL-ESP-CUP-REAL SOCIEDAD-REAL MADRIDAFP
Bour Han Amoussa

Mercato OL, ce qui bloque le transfert d'Endrick

Alors qu’on annonçait un accord entre l’OL et le Real Madrid ces derniers jours, le dossier Endrick connait de nouvelles complications.

À l’approche du mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais pensait tenir enfin l’opportunité rêvée pour renforcer son secteur offensif. Les discussions avançaient, les positions semblaient s’accorder et l’arrivée d’un jeune talent promettait de relancer la dynamique lyonnaise. Pourtant, au moment d’approcher la ligne d’arrivée, un détail contractuel apparemment anodin s’est transformé en véritable pierre d’achoppement. Ce point précis, exigeant et inattendu, rebat soudain toutes les cartes et repousse l’OL face à une décision majeure. Une négociation où chaque mot pèse lourd, et où l'avenir d’Endrick devient un enjeu central.