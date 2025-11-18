À l’approche du mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais pensait tenir enfin l’opportunité rêvée pour renforcer son secteur offensif. Les discussions avançaient, les positions semblaient s’accorder et l’arrivée d’un jeune talent promettait de relancer la dynamique lyonnaise. Pourtant, au moment d’approcher la ligne d’arrivée, un détail contractuel apparemment anodin s’est transformé en véritable pierre d’achoppement. Ce point précis, exigeant et inattendu, rebat soudain toutes les cartes et repousse l’OL face à une décision majeure. Une négociation où chaque mot pèse lourd, et où l'avenir d’Endrick devient un enjeu central.
Mercato OL, ce qui bloque le transfert d'Endrick
- Getty
Endrick a dit oui à l’OL
Depuis plusieurs semaines, l’OL multiplie les efforts pour obtenir le prêt d’Endrick en janvier. Sous contrat avec le Real Madrid, le jeune attaquant de 19 ans manque de temps de jeu et cherche un environnement où exprimer son potentiel. Le club lyonnais, en quête d’un avant-centre pour la seconde partie de saison, s’est positionné très tôt sur Endrick afin d’anticiper les mouvements hivernaux. Comme le confirme Fox Sports ce mardi, un accord de principe existait déjà entre les deux clubs pour un prêt sans option d’achat, un cadre parfaitement cohérent avec les ambitions madrilènes.
L’élément clé restait la volonté d’Endrick, qui a lui-même validé l’idée de rejoindre l’OL après un échange constructif avec Paulo Fonseca. Le joueur considérait Lyon comme un tremplin idéal pour accumuler des minutes et progresser en Ligue 1. À ce stade des discussions, l’optimisme était largement partagé et l’OL imaginait déjà intégrer Endrick à son effectif dès le début du mois de janvier. C’est alors que la clause proposée par le Real Madrid est venue perturber cet équilibre fragile.
- AFP
Le Real Madrid impose une nouvelle clause épineuse à l’OL
Selon les révélations de la presse espagnole, le Real Madrid exige d’intégrer dans le contrat de prêt d’Endrick une clause permettant au club de Florentino Pérez d’annuler l’accord à tout moment jusqu’au 31 janvier, au cas où un attaquant de l’effectif merengue viendrait à se blesser. Cette condition place l’OL dans une position délicate, car le club rhodanien n’aurait aucun moyen de remplacer Endrick si le Real Madrid activait cette clause lors des ultimes heures du mercato. La possibilité d’un retour soudain du joueur à Madrid représenterait un risque sportif majeur.
Matthieu Louis-Jean, responsable du recrutement lyonnais, a tenté de trouver un compromis. L’OL est disposé à accepter cette clause pour Endrick, mais uniquement si elle ne s’étend pas au-delà du 15 janvier, ce qui laisserait au club un délai raisonnable pour ajuster son mercato. Le Real Madrid, en revanche, refuse pour le moment de réduire la durée de validité et maintient l’échéance au 31 janvier. Cette divergence constitue aujourd’hui le principal blocage dans le transfert d’Endrick.
- Getty Images Sport
Le Real joue la montre pour Endrick, l’OL pris au piège
À ce stade, tout indique que le Real Madrid ne transigera pas : sans clause valable jusqu’au 31 janvier, le prêt d’Endrick ne sera pas finalisé. Une position ferme qui place l’OL devant un dilemme stratégique. Accepter la condition et prendre le risque de perdre Endrick au dernier moment, ou refuser et renoncer à un renfort pourtant jugé prioritaire. Le club rhodanien sait que son mercato dépend en grande partie de cette décision, et que l’arrivée d’Endrick pourrait transformer l’animation offensive de son équipe.
Si l’OL accepte les exigences madrilènes, il s’expose à un scénario dangereux : perdre Endrick à quelques heures de la fermeture du marché, sans alternative disponible. Mais s’il refuse, il risque de passer à côté d’un profil rare, très convoité, et déjà séduit par le projet lyonnais. Le timing s’avère crucial, d’autant que les discussions doivent s’intensifier dans les prochains jours pour éviter une impasse définitive.