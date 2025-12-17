Deux priorités cet hiver, dont Akliouche : quand Beraldo bouleverse les plans du PSG

Le compte spécialisé PSG Inside-Actus, via X, a jeté un pavé dans la mare. A l’en croire, Lucas Beraldo a modifié les intentions du club. Le défenseur central brésilien, 22 ans, peu utilisé jusque-là avec neuf apparitions, ne souhaite pas quitter Paris en janvier 2026 afin d’obtenir plus de temps de jeu ailleurs.

Pourtant, les prétendants n’ont pas manqué. Nice, la Juventus, l’Olympiakos Le Pirée ou encore Galatasaray ont pris des renseignements ces dernières semaines. Sans succès. Le joueur reste ferme. Cette position a provoqué un virage stratégique.

Selon la même source, « Paris renonce à recruter un défenseur central en janvier », alors que cette piste figurait initialement dans les priorités. La direction sportive s’oriente désormais vers deux besoins bien précis.