Deux priorités cet hiver, dont Akliouche : quand Beraldo bouleverse les plans du PSG

Un choix inattendu en interne a rebattu les cartes du mercato parisien. Et il pourrait peser lourd dès janvier.

Le Paris Saint-Germain s’apprête à entrer dans un hiver animé. Si le club veut renforcer un effectif touché par les blessures, une décision individuelle a contraint la direction sportive à revoir sa feuille de route en vue du prochain marché, qui ouvre ses portes dans les prochains jours.

