Le Paris Saint-Germain s’apprête à entrer dans un hiver animé. Si le club veut renforcer un effectif touché par les blessures, une décision individuelle a contraint la direction sportive à revoir sa feuille de route en vue du prochain marché, qui ouvre ses portes dans les prochains jours.
Deux priorités cet hiver, dont Akliouche : quand Beraldo bouleverse les plans du PSG
- AFP
Un calendrier chargé avant le mercato
Ce mercredi soir à 18h, le PSG dispute la Coupe intercontinentale face à Flamengo, au Qatar. Un rendez-vous symbolique, quelques heures après qu’Ousmane Dembélé a reçu le Trophée The Best des mains de Gianni Infantino. L’objectif reste clair : décrocher un sixième trophée en 2025. Ensuite viendront un tour de Coupe de France, samedi, puis une courte période de repos.
Ce n’est qu’après cette séquence dense que les décideurs parisiens se pencheront pleinement sur le mercato hivernal. Le chantier existe. L’effectif affiche un niveau élevé, mais les blessures ont laissé des traces durant la première moitié de saison. Luis Enrique et Luis Campos souhaitent donc ajuster certaines lignes.
- AFP
Le dossier Beraldo change tout
Le compte spécialisé PSG Inside-Actus, via X, a jeté un pavé dans la mare. A l’en croire, Lucas Beraldo a modifié les intentions du club. Le défenseur central brésilien, 22 ans, peu utilisé jusque-là avec neuf apparitions, ne souhaite pas quitter Paris en janvier 2026 afin d’obtenir plus de temps de jeu ailleurs.
Pourtant, les prétendants n’ont pas manqué. Nice, la Juventus, l’Olympiakos Le Pirée ou encore Galatasaray ont pris des renseignements ces dernières semaines. Sans succès. Le joueur reste ferme. Cette position a provoqué un virage stratégique.
Selon la même source, « Paris renonce à recruter un défenseur central en janvier », alors que cette piste figurait initialement dans les priorités. La direction sportive s’oriente désormais vers deux besoins bien précis.
- AFP
Deux axes définis par Campos
Toujours d’après PSG Inside-Actus, les priorités se nomment désormais « un milieu défensif » et « un ailier droit ». Deux profils ciblés pour donner plus d’équilibre et de percussion à un groupe déjà compétitif, mais parfois déséquilibré dans certaines phases de jeu.
Sur le front offensif, un nom revient avec insistance. Un joueur déjà suivi depuis longtemps par le PSG, et qui évolue en Ligue 1.
- Getty Images Sport
Akliouche, une piste relancée
Le club parisien a « repris » les discussions autour de Maghnes Akliouche. À 23 ans, l’ailier de l’AS Monaco réalise une saison pleine : 21 matchs, 3 buts, 4 passes décisives. Son profil plaît depuis plusieurs mois à Paris, deuxième actuel de Ligue 1.
Sous contrat jusqu’en juin 2028, Akliouche ne quittera toutefois pas la Principauté à n’importe quel prix, surtout en cours de saison. Les échanges auraient déjà repris entre dirigeants parisiens et monégasques, mais le point de blocage reste financier.
- Getty Images Sport
Un prix élevé et des inconnues financières
À Monaco, personne n’ignore la valeur du joueur. Aucun cadeau ne se profile. Selon Transfermarkt, Maghnes Akliouche affiche une estimation à 45 millions d’euros, stable depuis six mois. Une valorisation cohérente malgré son entrée récente en équipe de France, lors du match contre l’Ukraine le 5 septembre, et son but inscrit face à l’Azerbaïdjan.
Reste une inconnue majeure. L’impact budgétaire de la condamnation du PSG dans l’affaire Mbappé. Le club doit régler immédiatement cette somme à l’attaquant du Real Madrid. Une contrainte susceptible d’influencer les marges de manœuvre hivernales. Sur ce point, Nasser Al-Khelaïfi détient la réponse.
Un hiver sous tension pour Paris. Entre ambitions sportives, arbitrages financiers et dossiers sensibles, le PSG avance sur un fil. Départs comme arrivées demanderont des négociations serrées. Une chose paraît acquise : ce mercato d’hiver ne laissera personne indifférent.