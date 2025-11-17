L’avenir de Lucas Beraldo au Paris Saint-Germain suscite de plus en plus d’interrogations, au moment où son temps de jeu s’est nettement réduit depuis plusieurs mois. Malgré quelques prestations convaincantes, la hiérarchie défensive établie depuis l’été a profondément redistribué les cartes et ouvert la porte à un éventuel départ. À l’approche du prochain mercato, plusieurs signaux convergent vers une possible issue inattendue, et les intentions d’un cador de Serie A semblent se préciser.
Mercato PSG, un cador de Serie A insiste pour Lucas Beraldo
- AFP
Un temps de jeu en chute libre pour Lucas Beraldo à Paris
Depuis l’arrivée estivale d’Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo voit son rôle au PSG se réduire comme peau de chagrin. Le défenseur recruté pour 20 millions d’euros en janvier 2024 n’a jamais véritablement réussi à inverser la tendance malgré des passages convaincants lorsque Marquinhos ou Pacho étaient indisponibles. Le Brésilien manque encore de constance, ce que Luis Enrique n’a jamais caché dans ses choix, préférant une charnière plus expérimentée pour assurer la stabilité défensive parisienne. Cette évolution rend désormais son avenir incertain et alimente les rumeurs autour d’un départ programmé.
C’est dans ce contexte que la Juventus entre en scène, un intérêt confirmé et persistant qui place le club italien parmi les principaux prétendants. Selon les informations de Live Foot, la Juventus apprécie tout particulièrement le profil de Lucas Beraldo, notamment sa capacité à évoluer axe gauche et son potentiel à long terme. Le joueur d’1m86 ferait ainsi partie d’une liste restreinte étudiée par la direction sportive turinoise en vue du prochain mercato.
- Getty Images
La Juventus fait le pressing pour Lucas Beraldo
La Juventus ne cache pas son attrait pour Lucas Beraldo, même si un départ dès janvier ne semble pas envisagé. L’entourage du joueur, comme les dirigeants parisiens, savent que le PSG doit tenir compte des possibilités de sélection du défenseur avec le Brésil en vue de la prochaine Coupe du monde 2026. Malgré son faible temps de jeu actuel, Lucas Beraldo reste suivi par Carlo Ancelotti, ce qui incite la Juventus à patienter avant d’amorcer une véritable offensive.
Toutefois, l’été prochain pourrait changer la donne. Si le temps de jeu de Lucas Beraldo ne progresse pas d’ici la fin de saison, la Juventus devrait revenir à la charge, convaincue que le joueur a le potentiel pour franchir un cap en Serie A. Le club italien avait déjà exploré la piste d’un défenseur de Ligue 1 l’été dernier, en tentant d’attirer Leonardo Balerdi, sans succès. Cette persistance montre à quel point la Juventus considère la Ligue 1 comme une voie prioritaire pour renforcer sa défense centrale.
- AFP
La Juventus a d’autres options, le PSG prêt à céder Beraldo
Selon Foot01, la piste menant à la Ligue 1 reste privilégiée pour la Juventus, qui scrute toujours deux profils : Lucas Beraldo et Leonardo Balerdi. Les dirigeants turinois devront donc trancher entre un jeune joueur encore en développement ou le capitaine expérimenté de l’OM. La Juventus n’exclut aucune option, mais la dynamique actuelle semble favoriser l’international brésilien, dont le potentiel de progression apparaît plus important.
Du côté du PSG, l’analyse se veut pragmatique. Bien que Lucas Beraldo reste apprécié en interne, un départ n’est pas exclu si les conditions financières sont réunies. Selon les informations de Live Foot, Paris ne s’opposera pas à une vente à condition de récupérer au moins les 20 millions d’euros investis en 2024. Un scénario qui pourrait inciter la Juventus à accélérer ses démarches dès le début de l’été, surtout si la concurrence s’intensifie.