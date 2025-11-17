Mercato PSG, un cador de Serie A insiste pour Lucas Beraldo

Depuis l’arrivée estivale d’Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo voit son rôle au PSG se réduire comme peau de chagrin. Le défenseur recruté pour 20 millions d’euros en janvier 2024 n’a jamais véritablement réussi à inverser la tendance malgré des passages convaincants lorsque Marquinhos ou Pacho étaient indisponibles. Le Brésilien manque encore de constance, ce que Luis Enrique n’a jamais caché dans ses choix, préférant une charnière plus expérimentée pour assurer la stabilité défensive parisienne. Cette évolution rend désormais son avenir incertain et alimente les rumeurs autour d’un départ programmé.

C’est dans ce contexte que la Juventus entre en scène, un intérêt confirmé et persistant qui place le club italien parmi les principaux prétendants. Selon les informations de Live Foot, la Juventus apprécie tout particulièrement le profil de Lucas Beraldo, notamment sa capacité à évoluer axe gauche et son potentiel à long terme. Le joueur d’1m86 ferait ainsi partie d’une liste restreinte étudiée par la direction sportive turinoise en vue du prochain mercato.