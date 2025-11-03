Mercato : le PSG change d’avis pour Akliouche pour une raison inimaginable

Lors du dernier mercato, tout semblait concorder pour que Maghnes Akliouche rejoigne Paris. Le milieu offensif de 23 ans portait la marque d’un talent rare, élégant balle au pied, créatif entre les lignes. Sa saison précédente avait enchanté les observateurs, et ses performances avaient fini par attirer l’œil de Luis Campos, puis de Luis Enrique. Monaco, de son côté, ne s’opposait pas à l’idée d’un départ… mais son prix restait très élevé. Le PSG, prudent dans sa reconstruction, refusait de dépasser certaines limites financières.

Depuis, le joueur vit une période moins éclatante. Ses prestations oscillent, son influence diminue, et son début de saison peine à confirmer ce que beaucoup imaginaient pour lui. L’été mouvementé, et l’incertitude sur son futur, ont pu perturber sa trajectoire. Ce climat a visiblement suffi à refroidir Paris.