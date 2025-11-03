Pendant des mois, le nom de Maghnes Akliouche a vibré dans les couloirs du Paris Saint-Germain. Le club voyait en lui un profil jeune, créatif, pétri de talent, parfait pour s’intégrer dans le projet basé sur la jeunesse et la progression. Le joueur de Monaco venait d’exploser aux yeux du grand public, et son statut de néo-international français ajoutait encore plus d’attente autour de son avenir. Pourtant, à mesure que les semaines passent, l’engouement parisien s’effrite, laissant place à une décision surprenante : Paris recule, et la piste se refroidit brusquement.
Mercato : le PSG change d’avis pour Akliouche pour une raison inimaginable
Akliouche, un été d’espoir suivi d’un long ralentissement
Lors du dernier mercato, tout semblait concorder pour que Maghnes Akliouche rejoigne Paris. Le milieu offensif de 23 ans portait la marque d’un talent rare, élégant balle au pied, créatif entre les lignes. Sa saison précédente avait enchanté les observateurs, et ses performances avaient fini par attirer l’œil de Luis Campos, puis de Luis Enrique. Monaco, de son côté, ne s’opposait pas à l’idée d’un départ… mais son prix restait très élevé. Le PSG, prudent dans sa reconstruction, refusait de dépasser certaines limites financières.
Depuis, le joueur vit une période moins éclatante. Ses prestations oscillent, son influence diminue, et son début de saison peine à confirmer ce que beaucoup imaginaient pour lui. L’été mouvementé, et l’incertitude sur son futur, ont pu perturber sa trajectoire. Ce climat a visiblement suffi à refroidir Paris.
Un recul évident au PSG
Ces dernières heures, une information tombe et change la donne. A en croire PSG Inside Actus, l’idée d’un retour de flamme parisien paraît désormais fragile, voire presque éteinte. Le compte révèle : « La piste Akliouche s’éloigne ! Le PSG doute de sa réelle plus-value ». Le message est clair : Paris n’est plus convaincu.
Luis Enrique et Luis Campos s’interrogent sur la capacité d’Akliouche à franchir un nouveau cap. Son talent n’a jamais fait débat, mais sa régularité suscite des doutes. Et dans cette équipe qui veut progresser rapidement, la patience a des limites.
De nouvelles cibles dans le viseur
Le PSG regarde ailleurs. Les dirigeants s’intéressent désormais à des profils jugés plus constants et plus compatibles avec le projet actuel. Rodrigo Mora reste très apprécié en interne, et deux noms reviennent avec insistance : Carlos Alvarez (Levante) et Arsen Zakharyan (Real Sociedad). Deux joueurs jeunes, ambitieux, dotés d'une marge de progression conséquente.
« Paris veut un profil prometteur sur la durée », précise PSG Inside Actus. Difficile d’être plus explicite : le club veut bâtir un avenir sportif cohérent, basé sur la stabilité, pas sur des coups incertains. Dans cette logique, Akliouche recule dans l’ordre des priorités. Aucun clash, pas d’abandon définitif, mais un refroidissement très net.
Le défi pour Akliouche
Dans cette situation, Maghnes Akliouche se retrouve face à un défi : rebondir, retrouver son meilleur niveau, reprendre confiance. Le joueur possède des qualités évidentes, mais le haut niveau exige constance et caractère, surtout lorsque les attentes montent. Son avenir dépendra de sa capacité à répondre sur le terrain, semaine après semaine.
Paris ferme-t-il la porte ? Pas totalement. Mais elle ne reste qu’entrebâillée, et c’est désormais au joueur de donner envie de l’ouvrir à nouveau. Pour l’heure, le PSG avance, et Akliouche reste à Monaco, avec tout un regain à construire.