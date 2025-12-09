FBL-FRA-LIGUE1-PSG-TRAININGAFP
Patrick Tchanhoun

OFFICIEL - Le PSG annonce quatre forfaits contre l’Athletic Bilbao

Avant son déplacement au Pays basque, Paris doit encaisser une annonce de taille qui rebat les cartes à quelques heures du match.

Le Paris Saint-Germain s’avance vers son dernier rendez-vous européen de l’année de la phase de ligue avec une liste d’absents qui s’allonge encore. À la veille du déplacement à Bilbao, le club francilien a communiqué une mise à jour médicale qui confirme plusieurs forfaits majeurs. Une situation qui complique davantage la préparation d’un match déjà crucial pour la suite de son parcours européen.

Ligue des Champions
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
0