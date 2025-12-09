Le Paris Saint-Germain s’avance vers son dernier rendez-vous européen de l’année de la phase de ligue avec une liste d’absents qui s’allonge encore. À la veille du déplacement à Bilbao, le club francilien a communiqué une mise à jour médicale qui confirme plusieurs forfaits majeurs. Une situation qui complique davantage la préparation d’un match déjà crucial pour la suite de son parcours européen.
OFFICIEL - Le PSG annonce quatre forfaits contre l’Athletic Bilbao
- Getty Images Sport
Un point médical qui confirme quatre absences
Le PSG a publié ce mardi une annonce claire sur ses réseaux sociaux concernant l’état de son effectif avant de s’envoler vers Bilbao. Le club confirme l’absence d’Ousmane Dembélé, toujours cloué au repos après un épisode grippal. Lucas Chevalier, touché à la cheville, suit encore un programme de soins spécifiques. La situation reste également délicate pour Lucas Beraldo et Achraf Hakimi, tous deux engagés dans une phase de rééducation et indisponibles pour ce déplacement.
Le communiqué précise sans détour :
« Le point médical avant le déplacement à Bilbao :
- Malade, Ousmane Dembélé reste au repos.
- Lucas Chevalier continue ses soins.
- Lucas Beraldo effectue un travail de rééducation.
- Achraf Hakimi poursuit son travail de rééducation ».
- AFP
Des retours importants… mais maîtrisé pour Désiré Doué et Mendes
Le staff parisien souffle tout de même un peu, car deux bonnes nouvelles émergent en parallèle. Désiré Doué réapparaît. Depuis plusieurs jours, l’ancien du Stade Rennais a repris les séances collectives sans accroc et montre des sensations encourageantes après son souci à la cuisse droite survenu contre Lorient le 29 octobre.
Paris reste néanmoins prudent : le joueur devrait commencer sur le banc, histoire d’éviter tout risque inutile alors que le calendrier s’accélère. Son retour graduel entre parfaitement dans la gestion actuelle voulue par le staff.
De son côté, le cas Nuno Mendes avance dans le bon sens et le Portugais pourrait réapparaître très vite dans la rotation. A Paris, aucun risque ne sera pris.