Il y a des saisons qui marquent une carrière, et d’autres qui redéfinissent définitivement le statut d’un joueur sur la scène mondiale. En 2025, Ousmane Dembélé a franchi ce cap symbolique. Après avoir conquis l’Europe et raflé les distinctions individuelles majeures, l’attaquant français a vu son nom s’imposer une nouvelle fois au sommet du football international lors des Trophées FIFA-The Best 2025, ce mardi.
OFFICIEL - Ousmane Dembélé s'adjuge le trophée FIFA-The Best 2025
- Getty
Ousmane Dembélé sacré The Best Player 2025
Comme pour le Ballon d’Or remporté trois mois plus tôt, Ousmane Dembélé a été désigné lauréat du trophée FIFA-The Best 2025, récompensant le meilleur joueur de l’année civile. L’attaquant du Paris Saint-Germain a devancé Lamine Yamal et Kylian Mbappé, confirmant ainsi sa domination sur la scène individuelle. Cette dixième édition de la cérémonie FIFA, créée pour concurrencer le Ballon d’Or institué par France Football en 1956, a pris des allures de confirmation plus que de surprise. Déjà couronné au Théâtre du Châtelet, Ousmane Dembélé a de nouveau convaincu les votants grâce à une saison 2025 exceptionnelle sous le maillot parisien.
Les statistiques parlent d’elles-mêmes : 35 buts et 16 passes décisives en 53 rencontres avec le PSG, un rendement décisif dans toutes les compétitions majeures. Même si Ousmane Dembélé connait un début d’exercice plus heurté en raison de blessures - avec 3 buts et 3 passes décisives en 12 apparitions - son impact global sur l’année a pesé lourd dans la balance. À 28 ans, le Français a transformé sa régularité en argument imparable pour décrocher cette distinction individuelle majeure.
- AFP
Ousmane Dembélé écrase la concurrence
La performance d’Ousmane Dembélé n’en est que plus remarquable au regard de la concurrence. Parmi les 11 joueurs nommés figuraient notamment Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Mohamed Salah, Cole Palmer, Pedri ou encore Raphinha. Le PSG était également fortement représenté avec Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha, témoignant de la domination collective du club parisien sur l’année 2025. Malgré ce plateau relevé, Ousmane Dembélé a su s’imposer comme la référence incontestable.
Ce trophée FIFA-The Best 2025 vient couronner une saison historique marquée par de nombreux titres : Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions et Supercoupe d’Europe. Seule la Coupe du monde des clubs a échappé à Ousmane Dembélé et au PSG, battus en finale par Chelsea. Une occasion de rattrapage se présente toutefois avec la finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo (mercredi, 18h), où l’attaquant pourra prolonger une année 2025 déjà exceptionnelle.