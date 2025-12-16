OFFICIEL - Ousmane Dembélé s'adjuge le trophée FIFA-The Best 2025

Comme pour le Ballon d’Or remporté trois mois plus tôt, Ousmane Dembélé a été désigné lauréat du trophée FIFA-The Best 2025, récompensant le meilleur joueur de l’année civile. L’attaquant du Paris Saint-Germain a devancé Lamine Yamal et Kylian Mbappé, confirmant ainsi sa domination sur la scène individuelle. Cette dixième édition de la cérémonie FIFA, créée pour concurrencer le Ballon d’Or institué par France Football en 1956, a pris des allures de confirmation plus que de surprise. Déjà couronné au Théâtre du Châtelet, Ousmane Dembélé a de nouveau convaincu les votants grâce à une saison 2025 exceptionnelle sous le maillot parisien.

Les statistiques parlent d’elles-mêmes : 35 buts et 16 passes décisives en 53 rencontres avec le PSG, un rendement décisif dans toutes les compétitions majeures. Même si Ousmane Dembélé connait un début d’exercice plus heurté en raison de blessures - avec 3 buts et 3 passes décisives en 12 apparitions - son impact global sur l’année a pesé lourd dans la balance. À 28 ans, le Français a transformé sa régularité en argument imparable pour décrocher cette distinction individuelle majeure.